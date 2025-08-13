Мексико екстрадира 26 членове на наркокартел в САЩ

Още по темата: Мексиканските наркокартели объркват сделката на Шейнбаум с Тръмп 05.08.2025 13:44

Администрацията на американския президент Доналд Тръмп засилва усилията си за борба с наркокартелите

Мексико е екстрадирало на Съединените щати 26 членове на картел, издирвани от Вашингтон, съобщава Reuters.

Това са лица, свързани с групи за трафик на наркотици в Съединените щати. Мексиканското правителство обяви, че Министерството на правосъдието на САЩ е поискало екстрадицията им, отбелязвайки, че те няма да искат смъртно наказание.

„Това прехвърляне е пореден пример за това какво е възможно, когато две правителства се обединят срещу насилието и безнаказаността“, каза посланикът на САЩ в Мексико Роналд Джонсън. „Тези бегълци сега ще се изправят пред правосъдието в американските съдилища, а гражданите на двете ни държави ще бъдат в по-голяма безопасност.“

Администрацията на американския президент Доналд Тръмп засилва усилията си за борба с наркокартелите в Мексико. Миналата седмица Тръмп подписа заповед до Пентагона, която задейства използването на военна сила срещу определени наркокартели. Мексиканският президент Клаудия Шейнбаум заяви днес, че американски военни няма да влизат на мексиканска територия.

Миналата седмица Министерството на финансите на САЩ обяви, че налага санкции върху активите на четири лица, свързани с мексиканския наркокартел Дел Норте, включително популярния хип-хоп музикант Ел Макабелико.