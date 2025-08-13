Руски хакери са заподозрени, че стоят зад кибератаката срещу американски съдилища

Все още не е ясно дали хакерските атаки, продължили няколко години, са били спонсорирани

Разследване е установило, че руски хакери са поне частично отговорни за кибератаката срещу федерални съдилища в САЩ, пише The Wall Street Journal.

След като са получили достъп до компютърната система, която управлява документите на федералните съдилища на САЩ, хакерите са търсили руски и източноевропейски имена. Те също така са търсили средностатистически наказателни дела в Ню Йорк и други юрисдикции, според The New York Times.

Все още не е ясно дали хакерските атаки, продължили няколко години, са били спонсорирани от държавата или са дело на обикновени престъпници.

Разкритията идват в неудобен момент за президента Тръмп, който се готви да приеме руския президент Путин в петък в Аляска за разговори за бъдещето на Украйна.

В миналото Тръмп е приемал обясненията на Путин за руския шпионаж и проникване в страната. На срещата на върха между двамата лидери в Хелзинки през 2018 г. той отрече констатациите на американските разузнавателни служби, че Русия се е опитала да се намеси в изборите през 2016 г.

Първоначално разследващите са смятали, че разглеждат нарушения в осем окръжни съдилища.

Казано им е било да спрат да използват компютърната система за публичен достъп до електронните съдебни регистри (Pacer) - базата данни, използвана за съхранение на съдебни документи. Системата има репутация на ненадеждна и отдавна е известно, че е податлива на атаки.

Стана ясно, че в резултат на хакерската атака са нарушени правата на федералните съдилища в Южна Дакота, Мисури, Айова, Минесота и Арканзас.

През юли беше съобщено, че системата Pacer е била хакната от неназована чужда държава. През 2021 г. съдилищата обявиха, че системата е била подложена на кибератака.

След този първоначален хакерски пробив на следователите е било казано да попълват някои документи на ръка и лично да предават документи, вместо да ги качват в компютърната система.

На съдиите, пътуващи в чужбина, са били дадени телефони със записващи устройства и те не са имали достъп до системата.