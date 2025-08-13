Франция, Германия и Великобритания са склонни да подновят санкциите срещу Иран

Санкциите на ООН изтичат на 18 октомври

Франция, Германия и Великобритания заявиха пред ООН, че са готови да задействат повторното налагане на санкции срещу Иран, освен ако той не възобнови преговорите със САЩ и международната общност относно ядрената си програма, пише Financial Times.

Във вторник външните министри на трите страни – известни общо като E3 – писаха до ООН. Те заявиха, че са предложили на Иран удължаване на срока, за да се избегне автоматичното повторно налагане на санкции по-късно този месец.

„Ясно заявихме, че ако Иран не желае да постигне дипломатическо решение преди края на август 2025 г. или не се възползва от възможността за удължаване, E3 са готови да задействат механизма за бързо възстановяване“, заявиха министрите в писмото.

Писмото до генералния секретар на ООН Антонио Гутериш и Съвета за сигурност на ООН беше подписано от френския външен министър Жан-Ноел Баро, германския външен министър Йохан Вадефул и британския външен министър Дейвид Лами. То идва два месеца след като САЩ и Израел удариха ядрени обекти в Иран .

По време на първия мандат на Доналд Тръмп, през 2018 г. президентът на САЩ се оттегли от ядрената сделка с Иран , която неговият предшественик Барак Обама беше сключил с Техеран и няколко световни сили. Споразумението, което все още е в сила, постави значителни ограничения върху ядрената програма на страната в замяна на облекчаване на санкциите.

Санкциите на ООН изтичат на 18 октомври, освен ако някоя от останалите страни - Великобритания, Германия, Франция, Русия и Китай - не задейства механизма за „връщане назад“.

Миналият месец на преговори в Турция E3 заяви пред Иран, че може да удължи крайния срок за възстановяване на отношенията в края на август, ако Техеран се съгласи да възобнови преговорите със САЩ и сътрудничеството с Международната агенция за атомна енергия преди септември.

Министрите заявиха, че „ограниченото удължаване“ би осигурило повече време за преговори, насочени към сключване на ново ядрено споразумение, като същевременно се запази възможността за повторно налагане на санкции за предотвратяване на разпространението на ядрени оръжия.

След срещата в Истанбул през юли, иранският външен министър Абас Арагчи заяви пред FT, че E3 няма „правни или морални основания“ да задейства връщането на преговорите. Той предупреди, че Иран ще изключи европейските сили от бъдещи ядрени преговори, ако те продължат с процеса.

Арагчи обвини E3, че не е изпълнило ангажиментите си по сделката и заяви, че механизмът за бързо прекратяване „вече не е толкова важен“.

„С европейците в момента няма причина за преговори, защото те не могат да отменят санкциите, не могат да направят нищо“, каза Арагчи. „Ако направят това, това означава, че това е краят на пътя за тях.“

В писмото си министрите от E3 заявиха, че са „ясно и недвусмислено“ правно оправдани да наложат отново санкции на Иран, тъй като от 2019 г. насам Техеран „умишлено“ се е отклонил от ангажиментите си по споразумението.

Техеран каза, че остава отворен за преговори с администрацията на Тръмп. Но позицията му се втвърди след нападението на Израел и 48 часа преди Техеран да проведе шести кръг от непреки преговори със САЩ.

Арагчи заяви, че Иран иска гаранции от САЩ, че няма да бъде нападнат по време на бъдещи преговори и иска „мерки за изграждане на доверие“, включително съгласието на САЩ да компенсират Иран за военните щети.

През юни Иран обяви, че преустановява сътрудничеството си с МААЕ, която е имала инспектори в страната, след 12-дневната война на ислямската република с Израел. Високопоставен служител на МААЕ се срещна с ирански представители в Техеран в понеделник, но ядреният регулатор на ООН не е коментирал пътуването.