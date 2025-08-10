“Домашен арест” за рокерите от “Ангели на ада”

Прокуратурата вероятно ще протестира
Окръжният съд във Велико Търново пусна под домашен арест петимата членове на рокерския клуб “Ангели на ада” (Hells Angels), обвинени за участие в организирана престъпна група и извършване на рекет, грабежи, побои и принуда. Съдия Емануел Вардаров постанови решението да се изпълни незабавно, като обвиняемите напуснаха съдебната зала без белезници. Контролът върху изпълнението на мярката ще се осъществява чрез електронни гривни.
Най-вероятно прокуратурата ще протестира решението пред Апелативния съд.
Заседанието в съда продължи близо шест часа. Обвиняеми са Емил Йорданов - Черния, Мирослав Пашов - Пашата, Найден Найденов, Милен Петров и датчанинът Бесльов Карстен, постоянно пребиваващ в село Павел, община Полски Тръмбеш. Всеки от тях е обвинен в повече от 20 престъпления, а един - в 27. Групата беше арестувана на 7 август при акция на ГДБОП във Велико Търново. При операцията бяха иззети хладни оръжия, боксове, спрейове, палки, белезници, големи суми пари, мобилни телефони и компютърна техника. Според разследващите, бандата е действала от 2014 година.
Адвокатите оспориха искането на Прокуратурата за постоянен арест с мотиви, че няма доказателства за участието им в Организирана престъпна група, както и че няма данни за криминални прояви след 2018 г.
“Справедливостта възтържествува”, заяви при излизането си Мирослав Пашов - Пашата, сочен за един от лидерите на бандата.