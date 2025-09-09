Доналд Тръмп: Господ ми даде световното и олимпиадата

Американският президент Доналд Тръмп смята за проява на висша справедливост, че световното първенство по футбол догодина и летните олимпийски игри в Лос Анджелис през 2028 г. ще се проведат в рамките на втория му мандат.

„Когато бях президент, спечелих домакинствата на световното първенство и олимпиадата и бях много горд с това – заяви Тръмп. - Единственият проблем беше, че нямаше да съм президент, когато дойде времето за самите състезания, защото щях да съм изкарал и двата си мандата. Не е ли невероятно какви са Божиите пътища...“

Президентът коментира и финала на Ю Ес оупън, на който бе гост за първи път от над 10 години. Той бе посрещнат със смесени реакции от публиката в Ню Йорк – медиите, които по традиция са критични към него, разпознаха освирквания в глъчката, надигнала се от трибуните при пристигането му в тенис комплекса. Други пък намериха кадри, на които държавният глава изглежда задрямал по време на сблъсъка между Карлос Алкарас и Яник Синер.

„Публиката беше страхотна – заяви Тръмп. - Аз дори не знаех какво да очаквам, тъй като там преобладават хора, които се определят като „прогресивни“. Някои може да им казват „либерали“, но аз предпочитам да използвам думата, с която те сами се наричат. Но бяха страхотни... В предишните години непрекъснато ходех на тенис, но сега нямам толкова време. И все пак видях двама много талантливи играчи, никога не съм виждал топката да се удря толкова силно“.