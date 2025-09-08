Алкарас вече е шампионът и на Ю Ес оупън

Карлос Алкарас (Испания) спечели за втори път в кариерата си титлата при мъжете на Откритото първенство на САЩ по тенис.

Поставеният под номер 2 в схемата победи на финала шампиона от миналата година Яник Синер (Италия) с 6:2, 3:6, 6:1, 6:4 за 2:42 часа и освен трофея от утре ще измести своя съперник и от върха в световната ранглиста на АТП.

Двубоят започна с около 50 минути закъснение заради допълнителни проверки за сигурност, свързани с посещението на събитието от страна на президента на САЩ Доналд Тръмп.

Това беше трети пореден финал между двамата в турнирите от Шлема. За първи път в Оупън ерата двама тенисисти се срещнат в три финала от Големия шлем в рамките на един сезон. След като Алкарас ликува на "Ролан Гарос", а Синер на "Уимбълдън", днес испанецът показа по-добра игра и сложи край на победната серия на италианеца на твърдите кортове в Ню Йорк.

Алкарас доминираше почти изцяло в срещата, освен във втория сет, когато Синер намери постоянство в ударите си от основната линия, за да надделее над опонента си и да изравни резултата. Испанецът отново поведе след 6:1 в третия сет, а в четвъртата част стигна до пробив в петия гейм, който се оказа достатъчен, за да затвори мача.

Синер не успя да стане първият тенисист след Роджър Федерер през 2008-а, завоювал две поредни титли от Откритото първенство на САЩ. Алкарас триумфира тук за втори път след 2022 година и взе шести трофей в кариерата си от Шлема.

22-годишният тенисист записа 42 печеливши удара срещу 21 за Синер. Алкарас, който също така си осигури първоначалното изкачване до номер 1 в света след триумфа в Ню Йорк през 2022-а, сега ще се завърне на върха в ранглистата на АТП за първи път от септември 2023 година. Той е вторият най-млад тенисист, спечелил шест титли от Големия шлем в Оупън ерата след шведа Бьорн Борг.

Испанецът води в преките двубои с 9-5, а Синер прекъсна серията си от 27 победи на турнири от Големия Шлем на твърди кортове, която започна на Откритото първенство на Австралия през 2024-а. Така двамата най-добри тенисисти в момента завършват годината с по две титли от Шлема.