Цолов донесе титла на Кампос във Формула 3

Малшансът в доста състезания през сезона попречи на Никола Цолов да се бори за титлата във Формула 3, но Българския лъв успя да помогне на тима си Кампос Рейсинг да стане отборен шампион в подгряващите серии на най-престижния автомобилен шампионат. В последния уикенд за сезона Цолов също имаше проблеми – завъртане при „дуел“ със съперник го лиши от добро класиране в спринтовото състезание в събота, но в неделната гонка успя да завърши втори след тайландския си съотборник Тасанапол Интрапувашак, а шампионът Рафаел Камара (Бразилия, Тридент) остана едва пети.

„В момента, в който станах трети и втори получих съобщения от отбора, че трябва да съм спокоен и да държа позицията си възможно най-много, затова не предприемах никакви излишни рискове – заяви Цолов, който завърши сезона като вицешампион на Формула 3. - За мен е важно следващата година да направя още по-голям прогрес. Мисля, че това ми беше последното състезание във Формула 3“.

А Макс Верстапен (Ред Бул) триумфира в състезанието от Формула 1 на пистата „Монца“ като остави на около 20 секунди пилотите на Макларън Ландо Норис и Оскар Пиастри.