Иван Иванов след титлата на Ю Ес оупън - не е Айвън и няма нищо общо с Григор

Иван Иванов държи да пише само своята история в тениса и побърза да го каже на репортерите след триумфа си на Ю Ес оупън. 16-годишният варненец продължи да повтаря подвизите на Григор Димитров от зората на кариерата му и стана първият ни тенисист с последователните титли от Уимбълдън и Ню Йорк при юношите. Но преди 17 години талантът от Хасково падна в неочакван капан – зрелищното му присъствие на корта доведе до сравнения с Роджър Феререр и сякаш светът на тениса очакваше от него да влезе в обувките на най-великия тенисист...

„Не съм роднина на Григор, не, не – продължи да обяснява младокът на недотам осведомените репортери, които не спираха да търсят рамки на сюжета, в които да „вкарат“ постиженията му. - Да имаме пример като Григор в България и човек за подражание, е нещо невероятно. Много държави с нашето население нямат такъв играч. Ние имаме късмета да го имаме“.

Всъщност тенис медиите имаха причина да се объркат, тъй като съперникът му Александър Василев всъщност е братовчед на Димитров. Двамата най-сетне се изправиха един срещу друг на корта, след като се разминаха на Уимбълдън. Тогава Александър загуби на полуфинала, а впоследствие не се срещнаха и на Чалънджърите в София, където направиха първите си, макар и доста плахи, стъпки в мъжкия тенис. Иван спечели със 7:5, 6:3 и затвърди статута си на новата млада звезда на корта. Сбъдната детска мечта, при това толкова скоро след срещите им по детските турнири.

„Мисля, че играх страхотно и нашите мeчти се сбъднаха – призна още Иван. - Срещнахме се с Александър на финала, изцяло български финал и изцяло българска публика. Знаех, че ще има много наши сънародници, които ще дойдат, но те бяха много шумни. Много съм щастлив, че имаше много хора, които гледаха. Щастлив съм, че това се случи и съм много щастлив, че днес победих. Имаше моменти, в които имах нещо като дежа вю, спомнях си моменти от мачовете ни до 12 години. Помислих си, че може би ще бъде по-тежко. След това успях да остана спокоен, дисциплиниран и концентриран, което ми даде позитивната нагласа, с която играех“.

И не пропусна да уточни как се произнася името му, тъй като англоезичните журналисти го нарекоха „Айвън“.

„Аз съм Иван Иванов, това е българското произношение – заяви още шампионът, който взе титлата навръх Деня на Съединението. - Да, в България празнуваме Съединението. особено когато бях по-малък, защото от 3-4 години съм в Испания, така че понякога нямаме време или забравям, но когато съм в България, особено в българското училище, винаги трябваше да учим на коя дата е. Сега играхме точно на този ден и съм много щастлив, че този успех се случи точно сега. Много съм щастлив.“

Иванов си заслужи и поредната порция поздравления от Рафаел Надал. Въпреки че не е от Майорка, а от Варна, българинът се оказва най-добрият ученик на славния Матадор, а успехите му са най-голямата рекламата на академията, която испанецът се опитва да наложи като водеща школа за шампиони в световния тенис. А за Василев дори загубата на финала е най-големият успех до момента, тъй като все пак игра финал на турнир от Шлема.

„Мачът беше на много високо ниво в края на много тежка седмцица, леко се уморих в края, но съм щастлив – призна Александър. - Останах концентриран и дадох всичко от себе си, а преживяването тук с българската публика беше страхотно“.

Така българският тенис даде признаци, че може да се надява на светло бъдеще и след бляскавия лъч Григор Димитров, който може би скоро няма да свети така ярко. Най-добрият ни тенисист удължи принудителното си отстсъствие от корта като оттегли заявката си за Мастърса в Шанхай в началото на следващия месец, за да си даде ожще време за възстановяване след травмата, извадила го от игра в момент, когато беше на път да повали Яник Синер на Уимбълдън...

А двете ни млади звезди ще пристигнат у нас още тази седмица, за да се влеят в българския отбор за купа Дейвис, който ще играе с Финландия в Пловдив.

„Очаквам с нетърпение да играя за България, ако спечелим, може да влезем в Световната група и съм много развълнуван от тази възможност“, заяви Иванов. Впоследствие двамата ще завършат юношеските си кариери с финалния турнир за сезона, след което се посвещават на играта при мъжете. Иванов би могъл да участва при подрастващите и догодина, но държи да се „хвърли в дълбокото“ възможно най-рано, още повече, че няма какво повече да спечели срещу връстниците си...