Новият шеф на атлетиката сключи договор за екипировка

Българската федерация по лека атлетика (БФЛА), под ръководството на президента Георги Павлов, обяви ново партньорство с водещия испански производител на спортна екипировка Joma. Договорът предвижда цялостна и модерна екипировка, създадена специално за българските национали.

Още с встъпването си в длъжност Георги Павлов очерта подобряването на условията за националните състезатели като свой приоритет. Воден от стремежа да осигури съвременна и качествена подготовка, той постави акцент върху необходимостта от нова екипировка, която да отговаря на най-високите професионални стандарти и да отразява идентичността на българския национален отбор.

През последната година националите разполагаха с ограничен набор артикули със стар дизайн, които не отговаряха на нуждите и професионалните изисквания на атлетите. Новото партньорство с Joma слага край на тези проблеми и гарантира широк спектър от артикули, които ще осигурят комфорт, функционалност и модерна визия на международната сцена, информират от централата по лека атлетика.

"За мен и за ръководството на БФЛА подкрепата на българските атлети е водещ приоритет. С този договор поставяме началото на една нова страница – модерна екипировка, създадена за нашите национали, която ще им даде самочувствието и условията да се представят на най-високо ниво", заяви Георги Павлов, новоизбран президент на БФЛА.

Марина Лопес, главен изпълнителен директор (CEO) на Joma Sport, коментира: "В Joma продължаваме да работим за предлагане на най-добрите продукти чрез постоянна технологична еволюция и ежедневна отдаденост към онези, които влагат всичко в своя спорт. Затова сме изключително щастливи да си партнираме с Българската федерация по лека атлетика и развълнувани да я подкрепяме по пътя ѝ към най-престижните състезания. Това партньорство е важен етап за Joma Sport в европейската атлетика и е чест да бъдем официален технически спонсор на федерацията. Стремежът към съвършенство и амбицията да предлагаме най-доброто са основни ценности във философията на Joma, които споделяме с Българската федерация по лека атлетика."

Това е ключова стъпка в посока модернизация и професионализиране на работата във федерацията и ясен знак, че новото ръководство действа целенасочено и отговорно за развитието на леката атлетика в България, пишат още от БФЛА.

Испанската компания Joma Sport е специализирана в производството и продажбата на спортна екипировка. Това е най-значимата испанска спортна марка по обем на продажби в световен мащаб и влиза в челната десетка на глобалния пазар. През последните години компанията разширява присъствието си в леката атлетика, като подписва договори с професионални бегачи и състезатели по спортно ходене. Освен това Joma Sport си сътрудничи престижни федерации като Испания, Италия, Чехия, Сърбия, Шотландия, Уелс, Словения, Румъния, Хърватия, Мексико, Мароко, Тунис, Република Северна Македония, Албания, Молдова, Азербайджан и Армения, както и Европейската атлетика.