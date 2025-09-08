Вицешампионът от Ю Ес оупън Александър Василев: Българският тенис е в добри ръце

Финалистът от Откритото първенство на САЩ по тенис при юношите Александър Василев заяви при пристигането си в София, че засега ще продължи да работи със същите треньори. Василев изтъкна ролята на дисциплината за успехите си и разкри, че не е получил съобщение от най-добрия български тенисист Григор Димитров. Василев отстъпи със 5:7, 3:6 пред Иван Иванов в българския сблъсък за титлата при юношите в Ню Йорк.

"Трудът надделява. Ако искаш да стигнеш до големите сцени, до върховете и да играеш най-добрия тенис, коства дисциплина", коментира 18-годишният Василев на летище "Васил Левски" в столицата.

"Стига да имаш амбиция, да имаш желание да си добър, да се наслаждаваш на играта, всичко може да се постигне", каза още той.

Попитан дали е бил поздравен от Григор Димитров, Александър Василев заяви: "Не, не съм получил съобщение от него. Не мога да кажа повече. Пожелавам му да се възстанови възможно най-бързо."

"На децата бих казал да се наслаждават на играта и като цяло на спорта. Горд съм да давам пример на малките деца. Добрите резултати при юношите дават увереност, но мъжкият тенис е различен, различна почва. Тепърва започвам да настъпвам в него. Дълга история ще бъде и тепърва предстои да я извървя. Мислил съм да тренирам и на други места, засега оставам с моите треньори. Работата продължава както преди. Истински съм доволен от постиженията и формата си. Винаги има място за подобрение", каза още Василев.

На въпрос за вчерашния финал при мъжете на Откритото първенство на САЩ и дали Новак Джокович вече трябва да се откаже, като отговори: "Това ще бъде доста тъжен момент за спорта, той е доста голяма звезда, аз много харесвам. Ако му се играе, никой не го спира. Той още вдъхновява хората. А Карлос Алкарас беше доста солиден, игра много добре. Това е в момента битката на двата титана, които са на друго ниво тенис."

"Да, мисля, че българският тенис е в добри ръце. Аз и Иван даваме добро начало, дано и други след нас тепърва дойдат. Това е много хубаво, защото, както ние сме гледали към Григор Димитров и други български звезди, ние се надяваме да направим същото", добави Александър Василев.

Шампионът от Откритото първенство на САЩ при юноши Иван Иванов ще се завърне в България във вторник вечер.

Иван Иванов и Александър Василев са част от отбора на България за Купа "Дейвис" за мача срещу Финландия от Световна група I. България ще бъде домакин на срещата от световното отборно първенство за мъже на 13 и 14 септември на кортовете на ТК "Локомотив" в Пловдив. Входът за зрители ще бъде свободен.

В тима са включени Пьотр Нестеров (22 години), Александър Донски (27), Янаки Милев (21), Александър Василев (18) и Иван Иванов (16). При победа в този мач България ще играе квалификация за влизане в Световна група през февруари следващата година. При загуба, пак през февруари 2026-а, предстои бараж за оставане в Световна група I.