До месец всички поделения на Сухопътни войски ще имат симулатори за управление на дронове

До средата на декември т.г. предстои във всички военни формирования у нас да има симулатори за управление на дронове. Това каза пред журналисти командирът на Сухопътни войски генерал-майор Деян Дешков на полигона „Люляк“ край Стара Загора. Той уточни, че дроновете са закупени и в момента се извършва тяхното разпределение по места. „Предстои разпределението по формированията и започване на експлоатация“, каза генерал-майор Дешков.

Командирът на Сухопътни войски допълни, че продължават доставките с различните типове дронове за разузнаване и наблюдение. „Вървят процедури и за закупуване на FPV дронове и т.нар. блуждаещи или камикадзе дронове, които са за по-големи дистанции“, каза той, цитиран от БТА. По неговите думи целта е новите системи, които ще бъдат с тренировъчни елементи в тях, да бъдат усвоени от личния състав на армията, „защото опитът ни показва, че придобиването е едва 10 процента от целия процес. Доставката и усвояването от личния състав е основата. Докато не усвоиш един инструмент, той не може да свърши своята работа“, каза Дешков.

По отношение на превъоръжаването на българската армия той заяви, че проведената от Министерството на отбраната процедура за избор на нов пистолет, вече е завършила и има подписано рамково споразумение за закупуване на пистолет „Спрингфийлд Армъри“ за Сухопътните войски. „Ще бъдат закупени няколко хиляди броя“, уточни генерал-майор Дешков и допълни, че се очаква финансирането за това да бъде заложено в бюджета за следващата година. „Ние боеприпаси за този пистолет вече имаме в нашите складове за няколко години напред. По тази причина подготовката може да започне незабавно с неговото получаване“, каза генерал-майор Дешков.

Той допълни, че започва процедура от Министерството на отбраната за избор на снайперов комплект, който не съдържа само пушката, а всичко, което е необходимо, за един екип от снайперисти.