Патриарх Даниил: Липсват ни добродетелите, които дядо Максим бе въплътил в своя живот

"Днес ни липсват и са необходими тези добродетели, които дядо Максим бе усвоил и въплътил в своя живот", каза в словото си българският патриарх Даниил. Той възглави богослуженията в Троянския манастир “Успение Богородично“ в памет на патриарх Максим, от чиято кончина днес се навършват 13 години.

В храма на светата обител, където зад чудотворната икона на Света Богородица Троеручица се намира гробът на дядо Максим, бяха отслужени заупокойна света литургия и панихида.

“Свършекът на неговия земен живот запечата един живот, изпълнени с вяра, всеотдайност, преданост на Бога. Вестта за неговото успокоение в ранната утрин на 6 ноември 2012 година изби спонтанна и неподправена скръб от цялото паство на църквата, която той предстоятелстваше в продължение 41 години“, заяви патриарх Даниил.

По думите му, от своя 98-годишен живот патриарх Максим е посветил 86 години в служба на Бога и на Църквата.

“Дядо Максим бе изпълнил душата си с дълбока вяра в Бога, чиста, искрена, осъзната, и бе познал в дългите години на неговия живот и неговото служение, че вярата е тази, която утвърждава нас, човеците, утвърждава нашия живот. Животът според Христовите заповеди е това, което утвърждава душата и дава възможност да премине през всички изпитания, така че накрая, победила трудностите, да се изпълни с Христовия мир, утеха, благодат“, добави патриарх Даниил.

По думите му, от опита, който дядо Максим бе придобил през живота си – като отличен ученик в семинарията, изряден студент, усърден монах и във всички свещенически степени, той бе осъзнал, че вярата, която е възприел, и предаността към Божието слово водят човека до кротост, защото му разкриват, че нищо не се случва без Божията воля.