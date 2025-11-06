От 2026 г. ще плащаме повече за цигари и вейпове

От началото на 2026 г. всички тютюневи изделия в България ще поскъпнат заради предвидено увеличение на акцизните ставки. Това е заложено в проектобюджета за следващата година.

По-високи цени се очакват както за традиционните цигари, така и за нагреваемите тютюневи изделия и течностите за електронни цигари — включително и тези без съдържание на никотин.

Според предложението акцизът върху цигарите ще се увеличи от 107,57 евро на 113 евро за 1000 къса.

Промените са част от четиригодишна програма за плавно повишаване на акцизите, чрез която България цели да достигне средните нива за държавите от Европейския съюз.