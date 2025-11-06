Арестуваха французойка, изхвърлила кучето си от 6 етаж

Французойка е изхвърлила кучето си от 6 етаж на кооперация в Несебър. Съседи видели ужасяващата случка и се обадили в полицията.

Пред униформените, чужденката, която живеела в кооперацията, казала, че кучето и - йоркширски териер било болно и затова го изхвърлила. Тя добавила, че също смятала да скочи от 6 етаж, но размислила и се отказала.

Полицаите я откарали в Центъра за психично здраве в Бургас, но там отказали да я приемат. Явно жената била напълно наясно с действията си и не страдала от психическо заболяване.

39 годишната французойка е задържана за 24 часа заради инцидента.