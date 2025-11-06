Празник на солената риба ще се проведе в Созопол

На площад "Кулата" в Стария град

Жителите на града ще разкрият тайните си рецепти

За пети пореден път в Созопол ще се проведе фестивалът на солената риба, в който ще вземат участие всички рибари, съпругите им, и гости от селищата по целия залив. Събитието традиционно ще е на площад „Кулата“.

Празникът, който носи името "О-солената риба" събира всички почитатели на морето и неговите вкусове. Той ще се проведе на 7 декември, ден след Никулден и ще започне с конкурс за най-добре осолена риба. Организатор е Община Созопол, а кметът Тихомир Янакиев лично ще награди отличените.

Състезанието е в четири категории – веяна риба, солена или маринована риба, рибни консерви и тарама хайвер.

За всяка категория ще бъдат присъдени първо, второ и трето място, както и специални отличия и грамоти. Конкурсът ще представи дългогодишната созополска традиция в приготвянето на осолена и веяна риба и рибни деликатеси. Посетителите ще имат възможност да дегустират специалитетите и да си купят от продукцията на местните майстори.

В рамките на празника ще се проведе кулинарно демонстрационно шоу на местни ресторантьори, които ще представят своите интерпретации на традиционни созополски рецепти, а шеф Борис Петров ще проведе майсторски клас, по време на който ще разкаже стара, почти забравена история за "О-солената" памет на морето и тайна, пазена с векове.

„Тази есен риба няма, но ще се справим и ще покажем всичко, което сме наловили“, обещават морските вълци.

Посетителите ще видят и арт-базар „Морско вдъхновение“, в който местни творци ще представят ръчно изработени изделия, вдъхновени от морето.

Празникът ще завърши с концерт на Тони Димитрова, съобщават организаторите. Ще има и изложба с фотоси на Стария Созопол и времената с опънатите из целия град рибарски мрежи и дългите редици чироз, които се сушат на морския вятър.