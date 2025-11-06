Продължава ремонтът на АМ "Тракия" в област Сливен

На АМ „Тракия“ продължава ремонтът в платното за Бургас в участък с дължина 11 км в област Сливен /от 262-и до 273-и км/. Трафикът преминава двупосочно в платното за София, в което са обособени по една лента за пътуващите. На обекта се работи интензивно като на определени отсечки се полага геомрежа, а на други биндер. Извършват се и геодезически измервания. Прогнозният срок за завършване на строителните работи е до края на ноември.

В петък, събота и неделя при интензивен трафик и по преценка на „Пътна полиция“ може да се променя организацията на движение в участъка в ремонт на АМ „Хемус“. Припомняме, че в момента превантивен ремонт се извършва в платното за София на 7-километров участък от АМ „Хемус“ между 23-и и 30-и км. Ремонтът на отсечката започна на 21 октомври и се предвижда, при добри метеорологични условия, да завърши до 15 ноември.

В края на седмицата, когато движението се увеличава ще се въвежда реверсивно движение. В петък и събота се осигуряват две ленти за пътуващите към Варна и една за трафика към столицата. В неделя и понеделник има две ленти в посока София и една за Варна. При необходимост за осигуряване на по-безопасно пътуване, за улеснение на шофьорите и по преценка на „Пътна полиция“ могат да бъдат въвеждани и други мерки в организацията на движение. При образуване на колони в една от посоките е възможно за кратки интервали от време движението в една от посоките да бъде напълно ограничено с цел по-бързо преминаване на автомобилите.

За повишаване на безопасността по решение на „Пътна полиция“ трафикът на тежкотоварни камиони над 12 т може да бъде пренасочван по обходен маршрут от п. в. „Ботевград“ по път II-17 и път I-1 София – Ботевград и ще продължат по магистралата при п. в. „Витинска река“.

Агенция „Пътна инфраструктура“ се извинява на гражданите за причиненото неудобство, но ремонтните дейности са необходими, за да се осигури безопасността на движение и да се повиши комфорта на пътуване. Шофьорите трябва да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, да спазват дистанция и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.