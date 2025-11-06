Многодетно семейство остава без дом след продажба на общински имот

ГЕРБ-Варна сезира прокуратурата за сделката, осъществена без знанието на местния парламент

Общинските съветници от ГЕРБ ще сезират прокуратурата за случай, в който общината е продала неизгодно своя част от имот, а сега я чака дело за обезщетение от многодетно семейство, което остава без дом, съобщи председателят на групата Тодор Балабанов, който заедно с колегите си огласи казуса.

Той касае къща от 160 кв. м с двор в кв. “Аспарухово”, в която е настанено нуждаещото се 5-членно семейство. 63% от имота са били собственост на общината, а 37% - на две физически лица. В края на 2023 г. единият съсобственик завел иск за делба на имота във Варненския районен съд. Назначена била експертиза и вещо лице определило, че стойността на къщата с двора е малко над 50 000 лв. Общинската администрация не оспорила тази оценка и през юли 2024 г. с решение на съда имотът бил обявен за публична продан. Общината отново не реагирала и частен съдебен изпълнител продал къщата на съсобственика за апетитната сума.

От сделката в местната хазна влезли около 33 000 лв., а по-късно настаненото семейство е било настоятелно приканено да напусне вече частната къща. “Хората са били настанени там с 3-годишен договор, който не е прекратен, направили са ремонт и сега са наели адвокат, чрез който претендират за обезщетение от 50 000 лв. Това ще е чиста финансова загуба за общината”, обясни Балабанов.

Той подчерта, че администрацията не е уведомила местния парламент за случая, въпреки че той е принципал на общинската собственост и допълни, че районният кмет също е разбрал за сделката след финала й. При заведен иск в съда, правилното решение би било общината да откупи по-малкия дял частна съсобственост, категоричен бе Балабанов, който окачестви станалото като кражба на общински имот с мълчаливото съгласие на кмета. От ГЕРБ заявиха, че ще внесат писмено питане до администрацията има ли други висящи дела за ликвидиране на общинска съсобственост, тъй като подобни имоти са стотици.