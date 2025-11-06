Съветник алармира: Необосновано се харчат пари за Зелена зона във Варна

Община Варна прави необосновани разходи за софтуер на Зелена зона, която трябва да заработи на 20 ноември. За това алармира бившият кмет и настоящ общински съветник от ГЕРБ Иван Портних. Според него администрацията е обявила процедура, спечелена от същата фирма, която е изработила софтуера на Синя зона и в момента чрез анекс го поддържа срещу 5000 лв. месечно. За същата дейност в Зелена зона обаче сумата е 55 000 лв. на месец, а за изграждането на софтуера - 1 млн. лв. “Защо е нужно да се харчат такива суми, при положение, че софтуерът на Синя зона можеше да бъде разширен, каквито примери има в други градове?”, попита Портних и нарече действията на администрацията класическа схема.

Зелена зона включва 7 подзони, като срещу въвеждането й остро протестират само жителите на една от тях - кв. “Чайка”, които заведоха и съдебни дела. Според Портних там работата е започнала най-късно и нито районният кмет, нито някой от общината е отишъл на място, за да се запознае с проблемите и да ги реши в аванс, както това се е случило с другите квартали в обхвата на зоната.

Колегата му Тодор Балабанов определи като юридически абсурд твърдението на изпълняващия функциите кмет Павел Попов пред протестиращи, че Общинският съвет може да спре въвеждането на зоната, като отмени свое решение от 2022 г. “В него не се посочва дата. Такава има в заповедта, издадена от Попов и той трябва да я отмени, след като няма техническа готовност”, коментира Балабанов. Той подчерта, че въпреки обещанията от администрацията не са предоставили обещаните писмени отговори на въпроси за направените разходи по въвеждането на Зелена зона.