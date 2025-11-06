Работодателите не отстъпват за дивидента

Отчетено бе, че диалогът е възстановен

Работодателите не са склонни на компромис за данъка върху дивидента и настояват той да остане 5%. Това се разбра след срещата в централата на ГЕРБ на Бойко Борисов с работодателските организации.

Преди срещата лидерът на ГЕРБ припомни, че от юни до момента бизнесът е получил 1,1 млрд. лв. субсидии за ток, а в сряда са били гласувани на Министерски съвет още 200 млн. лв.

След срещата с работодателите лидерът на ГЕРБ съобщи в своя фейсбук профил, че основни теми на разговор са предвидимостта на икономическата политика, условията за растеж и необходимостта от баланс между фискална дисциплина и подкрепа за предприемачеството. В разговора са участвали вицепремиерът Томислав Дончев, финансовият министър Теменужка Петкова, представители на Министерството на финансите и работодателските организации, сред които АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ.

След проведената среща от бизнеса заявиха, че диалогът е възстановен. “Разговорите продължават. Ще видим по какъв начин могат да бъдат премахнати мерките, които не харесваме”, заяви Станислав Попдончев, който е заместник-председател на Българска стопанска камара.