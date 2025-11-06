“Екобулпак” рекетира столичната община (Обзор)

Представяли отпадъци като “битови”

18 района на София остават без разделно събиране на боклука

Столична община беше официално уведомена с писмо от “Екобулпак” АД, че организацията възнамерява да преустанови обслужването на цветните контейнери за разделно събиране на отпадъци в 18 столични района - Възраждане, Красно село, Лозенец, Оборище, Средец, Изгрев, Илинден, Сердика, Слатина, Младост, Триадица, Надежда, Люлин, Подуяне, Студентски, Връбница, Нови Искър и Банкя.

“Екобулпак” е една от организациите по оползотворяване на отпадъци от опаковки (ОООО), с които Столична община има сключени договори за обслужване на цветните контейнери за разделно събиране, съобщиха от пресцентъра на Столичната община.

На 28 октомври “Екобулпак” прави опит да депонира в Столичното предприятие за третиране на отпадъци (СПТО) 4 тона отпадъци от цветни контейнери, представени като “битови”. Ръководител лаборатория инж. Лилия Димитрова към СПТО, отказва приемането на отпадъка, след лабораторен контрол, доказал, че съдържанието е рециклируемо, а не битово.

На 4 ноември кметът на София получава писмо от “Екобулпак” с уведомление за намерението им да спрат обслужването на цветните контейнери в посочените 18 района.

От Столична община заявява, че заравянето или депонирането на пластмаса и други рециклируеми отпадъци е напълно недопустимо. Подобна практика нанася сериозни щети върху околната среда, води до отделяне на токсични вещества в почвата и въздуха и пряко застрашава здравето на хората.

Предприетото от “Екобулпак” намерение няма договорно основание и представлява самоволно действие, което противоречи на ангажиментите им към гражданите на София и към производителите, които им плащат да събират и рециклират опаковки, заявяват още от столична община.

Столична община призова МОСВ да вземе незабавно отношение и да упражни контрол върху дейността на “Екобулпак” и останалите организации по оползотворяване, за да се гарантира спазването на закона и устойчивостта на системата за управление на отпадъците в столицата.