Вдигат двойно добавките за храна и напитки

Важи за лекари и работещи на смени

Минималните разходи на фирмите за безплатна храна на хора на специфични работни места ще бъдат увеличени два пъти. Това предвиждат промени в наредба на Министерство на труда, които са пуснати за обществено обсъждане.

В момента стойността на безплатната храна е не по-малко от 2 лв. на ден, а за тонизиращите и ободряващите напитки е не повече от 1 лв. С промяната лимитите ще станат не по-малко от 2 евро за храна, и не повече от 1 евро за тонизиращи напитки. Промяната се прави, тъй като по данни на НСИ, натрупаната инфлация от 2006 г., когато са правени последните промени в наредбата, до юни 2024 г. е 103,4%.

Право на безплатна храна и напитки имат хора, които работят при специфични условия. Такива са например подземни работници, водолази, екипажи на кораби, лекарите, които оперират, анестезиолози, акушерки, операционни сестри, хората, заети при производството на електрическа и топлинна енергия.

Право на безплатна храна имат и хора, които са на 12-часов работен ден при сумарно изчисляване на работното време, работещите при непрекъсваем процес на работа и такива, които работят в отдалечени обекти, без възможност за ползване на заведения за хранене, както и работещите нощни смени.