Държавата ще затваря атракциони при установена опасност, каза министър Караджов

Държавата да може да държи под наказателна отговорност длъжностните лица и да закрива атракциони, ако рискът за ползващите ги се увеличи драстично или се стигне до сериозен инцидент.

Това са част от промените в изготвения за седмица нов законопроект за общите изисквания за безопасност на атракционите, който е подложен на обществено обсъждане, каза ресорният министър Гроздан Караджов по Нова ТВ.

"Първата и основна цел, която постига този закон, е длъжностните лица да могат да бъдат подведени под наказателна отговорност, ако поради тяхното действие е настъпила смърт или телесна повреда. Предлагаме и принудителна мярка – когато е драстично нарушена сигурността и рискът е завишен – то да бъде прекратен този атракцион веднага", каза транспортният министър.