Радев: Германия е водещ икономически инвестиционен партньор за България

България е все по-привлекателна за германския бизнес, заяви президентът Румен Радев на среща с ръководството на Федералната асоциация за икономическо развитие и външна търговия на Германия, които са на посещение у нас по покана на държавния глава.

"Германия е стратегически съюзник и водещ икономически инвестиционен партньор за България. Стокообменът расте непрекъснато и вече надхвърля 12 милиарда евро. Над 30% от стоте водещи инвеститора в България са именно немски компании.

Преди две седмици се върнах от визитата си при федералния президент Щайнмаер и споделяме убеждението, че има огромен потенциал за разширяване и задълбочаване на това ползотворно сътрудничество и ние продължаваме да работим за това на най-високо политическо ниво.

България става все по-привлекателна за немския бизнес и цифрите сами говорят за това. В страната ни оперират близо 4000 германски компании", изтъкна Радев.

В срещата на "Дондуков" 2 участват представители на компании от сферата на електрическата мобилност, инфраструктурата и туризма, които са заявили интерес да инвестират в България.