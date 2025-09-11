Васил Терзиев пред СОС: Хората очакват да виждат решения, които променят живота им към по-добро

"Днес в тази зала стоим не просто като представители на различни политически сили, а като носители на общественото доверие, което хиляди софиянци са ни възложили, заедно с най-високата отговорност – да защитаваме техните интереси."

Това каза кметът на София Васил Терзиев на заседанието на Столичния общински съвет на 11 септември.

"Тези граждани не се интересуват от процедурните схватки и политическите интриги. Те очакват да виждат решения, които променят живота им към по-добро. Очакват улици, които се ремонтират качествено. Очакват транспорт, който работи редовно; който е удобен и ефективен. Очакват качествени и достъпни комунални услуги за всяко домакинство. Очакват град, който пази зелените си пространства, и среда, в която децата ни растат здрави и свободни", каза Терзиев.

Конкуренцията между политически сили е здрава, когато е съзидателна. И е вредна, когато се превръща в блокаж; когато решенията се бавят „на инат“; когато противопоставянето се превръща в самоцел. София няма нужда от още спорове и противопоставяния – те вече са ни коствали достатъчно. Градът ни има нужда от политици, готови да слушат, да си подадат ръка и да работят заедно.

Нашата работа тук не е да доказваме кой е по-силен в зала, а кой е по-полезен за града. Политическото съревнование има смисъл само тогава, когато ражда по-добри решения за гражданите, които представляваме.

София има нужда от дългосрочна визия и конкретни приоритети. Повечето от нас са обединени около тях – всички сме ги посочили в предизборните си програми. Но днес е време да изпълним тези приоритети – заедно.

Вече започнахме работа по част от стратегическите за града проекти и заедно трябва да я продължим:

● Всяко дете в София да има място в детска градина: това е една от големите теми на града вече десетилетие. Необходим ни е точен анализ на нуждите по райони, повече и по-модерни сгради, оценка на алтернативните форми за грижа, разработване на програми за привличане на млади специалисти, включително стажантски инициативи за преодоляване на недостига на кадри. Заедно трябва да покажем, че това е наш приоритет – с инвестиции в строителството на нови сгради и с грижа към най-малките.

● Витоша – планината, която е част от идентичността на София. Вече разполагаме с идейните проекти за възстановяване на Симеоновския лифт, което би било първа стъпка към това да върнем планината на хората. Работим и по подобряване на достъпа до планината, така че тя да бъде удобна за жителите и гостите на София. Витоша е едно от нашите богатства и трябва да се отнасяме с нея като такова.

● Зеленият ринг е проектът за най-големия линеен парк в града. Този, който ще свърже кварталите на София с мрежа от зелени коридори, превръщайки неизползваните жп линии в пространства за разходка, общуване и спорт. Това е нашата мечта за по-модерна и устойчива градска среда.

● Ефективната транспортна стачка тази година показа, че има нужда от смели промени – реформа на транспортните дружества и цялостно преосмисляне на управлението в сектор Транспорт. Софиянци заслужават модерен, бърз и удобен градски транспорт. Ние сме готови да им го дадем.

● "Топлофикация София" е едно от най-големите предизвикателства пред града, но и възможност за неговото зелено и ефективно управление. Системен проблем, който десетилетия е бил отлаган. Финансовата нестабилност, натрупаните дългове, остарелите технологии – всичко това изисква смели и непопулярни решения. Нашата обща цел трябва да бъде превръщането на "Топлофикация" от бреме в стратегически ресурс.

За да докажем, че тези и други проекти са приоритетни за нас, те трябва да бъдат адекватно финансирани. Затова ключови в следващите няколко месеца ще бъдат актуализацията на Бюджет 2025 г. и подготовката на бюджета за следващата година. Предстои ни преразглеждане на разходите и приходите така, че да гарантираме максимално изпълнение на Бюджета за 2025 г. Наша отговорност е да планираме разумно: да изпълним заложените в бюджета дейности и да имаме готовност за проекти, които да бъдат финансирани през следващата година. Разчитам на вашата подкрепа за аргументираните предложения в тази посока.

Можем да спорим за конкретните стъпки, за темпото, за начина на финансиране, ако искате. Но не можем да спорим дали София има нужда от Зеления ринг. Не можем да спорим дали "Топлофикация" трябва да бъде реформирана. Не можем да спорим дали Витоша трябва да бъде върната на хората. Не можем да спорим дали транспортът трябва да стане по-ефективен.