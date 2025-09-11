Никола Цолов идва във Варна за "Техностарт"

Младежкият идол и вицешампион във “Формула 3” Никола Цолов ще бъде гост на третото издание на “Техностарт”, което ще се проведе на старта на новата учебна година на входа на Морската градина във Варна.

На 15 септември от 10 до 17 часа повече от 20 технологични компании, университети и училища ще организират демонстрации на изкуствен интелект, пожароприложен спорт, математически игри, обучения по киберсигурност, работилници по програмиране и роботика за начинаещи и напреднали, Smart Traffic Control в реално време.

Участниците ще тестват автомобилни симулатори от ново поколение, включително Lamborghini GT3 и FIA сертифициран Full Motion, съобщиха от ИКТ Клъстер-Варна, който организират празника на технологиите със съдействието на общината.

Никола Цолов ще бъде патрон на първото в България състезание „Pit Stop Challenge“ с електрически картинг. Надпреварата започва в 12:00 часа.

Пет отбора от по трима души ще трябва възможно най-бързо да поставят предна броня на образователния електрически картинг EduKartGo, разработен от Kinetik Automotive. Победителите ще получат наградите си от Никола Цолов. Час преди старта той ще се срещне със свои почитатели за снимки и ще раздава автографи.

Всички събития на “Техностарт” са безплатни за деца, младежи и възрастни.