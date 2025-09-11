Пожар изпепели камион, мотокар и хале под Аспаруховия мост

Пожар лумна днес сутринта в складова база за отпадъци на острова под Аспаруховия мост.

Пламъците застрашаваха и съседно стопанство, но четири екипа огнеборци успяха да спрат разпространението на стихията и до обяд я потушиха. Огънят е изпепелил сметопочистващ камион, мотокар и хале, но няма данни за умишлен палеж, съобщиха от полицията.

Преди инцидента багер е почиствал складирани отпадъци, предполага се, че при дейността е пламнала искра, от която е тръгнал пожарът. От гъстия дим е бил обгазен един работник, но състоянието му не е тежко, уточниха от ОДМВР-Варна.