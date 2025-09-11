Охранителни фирми ще помагат на варненската полиция да лови пътни нарушители

Три от големите охранителни фирми във Варна се включват в кампанията за ограничаване на пътния травматизъм ще помагат на варненската полиция да лови нарушители.

Техни служители ще подават сигнали за засечени от видеорегистраторите в автомобилите груби нередности на платформата odmvr.bg, съобщи директорът на ОДМВР-Варна старши комисар Красен Торимацов.

Сайтът бе създаден по инициатива на дирекцията, Асоциацията на пострадалите при ПТП, администраторите на фейсбук страницата “Виждам те - КАТ Варна” и “Градски транспорт” ЕАД. Той заработи на 18 август. За по-малко от месец са постъпили 121 видеа и снимки на различни пътни нарушения, които могат да доведат до тежки произшествия - дрифтове, внезапна смяна на лентата, преминаване на червен светофар, неправилно изпреварване и др.

Подателите на 67 от сигналите са обявили готовност да свидетелстват, като това става в удобно за тях място и време. По всички случаи са образувани производства, като 7 от тях вече са завършени и нарушителите са наказани с актове.

По другите сигнали им се съставят предупредителни протоколи, тъй като подателите не са пожелали да станат част от административно-наказателното производство.

Сред засечените груби нарушения има движение в насрещното платно, опасно излизане на магистрала, неспазване предимството на пешеходци, а в един от сигналите са заснети три автомобила, преминаващи един след друг на червен светофар.