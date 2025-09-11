Камата и кметът на Бургас дадоха старт на детски футболен турнир

Централният градски площад в Бургас „Тройката“ за трети път се превърна в арена на футболни битки и среща с легендата на българския футбол Христо Стоичков с почитатели и бъдещи футболни надежди от морския град, предаде кореспондентът на "Труд news" за региона.

Познатият в цял свят „Номер 8“ и кметът Димитър Николов дадоха начало на футболния турнир за деца, родени до 2018 г. – „Пътят към звездите“.

Събитието се провежда с подкрепата на Община Бургас и е посветено на най-малките почитатели на футбола.

В турнира се включиха отборите на ФК „Бургас спорт“, ФК „Нефтохимик Бургас“, ФК „Черноморец Бургас“ и ДФК „Звездичка“, „Атлетик Бургас“ и „Бургас 2024“, с по три футболни срещи.

Феновете очакваха с нетърпение Камата за снимки и автографи на книгата „Христо Стоичков. Историята“.