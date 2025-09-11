Локализиран е големият пожар край Карнобат

Още по темата: Голям пожар избухна край Карнобат 05.08.2025 18:04

Изгоряха 5000 декара

Големият пожар, който пламна снощи в община Карнобат, е локализиран. Кметът Георги Димитров, който обяви частично бедствено положение, съобщи по БНР Бургас, че огънят е обхванал около 5000 декара земеделски земи, мери, пасища и масиви с трайни насаждения. По думите му това е най-големият пожар в региона за това лято.

В гасенето са участвали девет противопожарни екипа.

"Има три малки огнища, останаха дежурни три автомобила на противопожарната служба. До няколко часа ще приключат. Проблемът е, че те са в труднодостъпни места. Едното е между селата Антимово и Житосвят, в гориста местност. Другото е в две дерета в посока Житосвят – Добриново", уточни кметът.

Той подчерта, че няма опасност за населението, а щетите ще бъдат изяснени в следващите часове.

За да се осигури безпрепятствен достъп на противопожарните автомобили, е било въведено временно ограничение на движението по пътя към Средец.