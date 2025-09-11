"Дехуманизацията започва малко по малко: с думи, после с омраза в коментарите, след това вече с оправдани жестове", каза депутатът от ГЕРБ Николай Алгафари

"Виждаме нещо страшно да се задава — не само отвъд океана, но и тук, близо до нас".

Това заяви депутатът от ГЕРБ-СДС Николай Алгафари след убийството на американския политик Чарли Кърк. Младият активист с консервативни възгледи и поддръжник на президента Доналд Тръмп бе застрелян посред бял ден пред очите на хиляди души по време на събитие в университет в Юта.

"Активисти, които посягат на живота на хора само защото те мислят различно, защото сме различни.

Примерите са буквални: властовата, медийната и социалната машина системно дехуманизира тези с различни възгледи — „консервативните“, „десните“, както и всички онези, които не участват в стадното мислене на течението", коментира Алгафари.

"Не е въпрос дали някой заслужава уважение — всеки човек го заслужава.

Но дехуманизацията започва малко по малко: с думи, после с омраза в коментарите, след това вече с оправдани жестове. И когато единият лагер вярва, че другият е „по-долен“, „по-опасен“, „по-негоден за човешки права“ — нещата излизат извън контрол.

Не е утопия да поискаме разум, човечност и умереност — точно когато ги загубим, сме в най-голяма опасност.

Не е слабост да искаш дебат, диалог, да слушаш и да бъдеш готов да бъдеш слушан — това е сила.

Нека тук, в нашия кръг, в нашата общност, да бъдем тези, които казват: „Не — на омразата. Да — на човешкото.“

Нека не чакаме другите да видят какво се случва — нека сме ние тези, които спираме радикализацията, когато още е възможно", отбелязва политикът.