Държавна агенция за безопасност на движението по пътищата трябва да се закрие

Европейската комисия трябва да провери усвояването на еврофондовете за пътна безопасност у нас и състоянието на пътищата ни. Големият въпрос е не защо ЕК се е загрижила изведнъж за състоянието на българските пътища - те са в ужасно състояние от години. Да не говорим, че последните 4 години, когато различни хора решиха, че няма да поддържат пътната инфраструктура, защото по този начин трупаха някакви политически дивиденти за сметка на живота и здравето на хората, тя се влоши още повече. Сега, в интерес на истината, за едно лято беше направено доста, но категорично няма как да се навакса цялото това изоставане. Малко е срамно в един момент ние да видим, че Европейската комисия ни взимала на мониторинг, защото някой дреме някъде. Моят личен съвет и към министър-председателя, а и към другите институции в Народното събрание е, че Държавна агенция “Безопасност на движението по пътищата” трябва да се закрие. Ние направихме анализ колко пари харчи. Всъщност не разбираме къде отиват, за какво отиват тези пари при положение, че ето вижте до какъв срамен момент стигаме - няколко наказателни процедури имаше срещу България именно заради неизпълнение на задачи, свързани с пътната безопасност.

Идеята на създаването на Държавната агенция беше да бъде координатор между всички останали институции - МВР, Министерство на здравеопазването, Министерство на образованието - министерства, които имат пряко отношение към министерство на транспорта. Само че тази държавна агенция беше така ръководена, че тя си играе на неправителствена организация. Тя прави кампании, занимава се с билбордове, но не прави същинската част - оценката на безопасността и мерките, които де факто трябва да прави.

(От БНР)