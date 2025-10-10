Есенен маратон блокира центъра на София

В надбягването се очакват 8000 души от 66 държави

Към 8000 бегачи, 1000 от които чужденци от 66 държави, се очаква да се включат в “Маратон София 2025” в събота и неделя - 11 и 12 октомври, съобщиха от Столична община.

Заради надпреварата през уикенда ще бъдат затворени основни улици и булеварди в центъра на града, ще има и промени в градския транспорт (пълният списък можете да видите в сайта “Труд news”). Още от сряда са въведени и забрани за паркиране в някои части от синята и зелени зони.

В събота бегачите ще се състезават на по-късия 5-километров маршрут, като стартът се дава в 9,45 часа. В неделя надпреварата започва в 9,10 ч за бегачите на 10 километра и в 9,30 ч за тези на 21 километра, както и на класическата дистанция от 42 километра и 195 метра.

Мратонците ще минават по булевардите “Цар Освободител”, “Княгиня Мария-Луиза”, части от “Витоша”, “Васил Левски”, “Тодор Александров”, “Княз Александър Дондуков” и др. Автобусите, трамваите и тролеите по тях ще бъдат с променено разписание. За да се избегнат неудобства, от общината призовават гражданите в събота и неделя главно да използват линиите на метрото.