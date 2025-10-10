Паравани за баня по поръчка от Smart Care

Smart Care (Смарт Кеър) е български производител в изработката на индивидуални решения за баня, включително паравани, душ кабини, мебели и сифони. Smart Care предлага 31 модела паравани, разпределени в 7 основни категории, с 4 типа отваряне, 6 покрития на обкова и възможност за нестандартни размери. Всички паравани се изработват от 6 или 8 мм закалено стъкло със защитно покритие Glass Shield, което отблъсква варовик и вода.

Параваните на Smart Care се произвеждат с точност до милиметър, проектират се според архитектурата на помещението и се монтират от сертифициран екип. Клиентите могат да избират между варианти със статични, отваряеми, плъзгащи или сгъваеми панели. Стъклото на параваните може да бъде прозрачно, матирано, пясъкоструйно, бронзово или сиво, както и с декоративна матировка с флорални, геометрични или абстрактни мотиви.

Какви видове паравани за баня изработва Smart Care?

По-долу можете да намерите списък с предлаганите паравани за баня според механизма на отваряне.

● Статични паравани. Статичните паравани са фиксирани панели без подвижни части, подходящи за минималистични проекти, където не се изисква отваряне. Те се използват за разделяне на мокра и суха зона.

● Отваряеми паравани на панти. Отваряемите паравани на панти са еднокрили или двукрили панели, които се отварят навън или навътре, подходящи за по-големи бани с достатъчно пространство за движение.

● Плъзгащи паравани. Плъзгащите паравани са врати, монтирани върху релса, които се плъзгат зад фиксиран панел. Плъзгащите паравани се използват при ограничено пространство и нужда от лесен достъп.

● Сгъваеми паравани (хармоника). Сгъваемите паравани се състоят от няколко секции, които се събират към стената. Те са подходящи за тесни помещения и зони с ограничен радиус на отваряне.

Паравани с какви размери предлага Smart Care?

По-долу можете да намерите списък с предлаганите размери на паравани от Smart Care.

● 70×190 см. Параван 70×190 см е подходящ за тесни душ зони с ограничено пространство. Моделът се използва при статични и сгъваеми конструкции, когато достъпът е едностранен или ограничен от мебел.

● 80×190 см. Параван 80×190 см е избор за средноголеми бани с нужда от балансирано решение. Моделът се комбинира със статичен панел и отваряема врата при нишови или ъглови конструкции.

● 90×190 см. Параван 90×190 см е универсален размер, съвместим със стандартни душ ниши. Моделът се използва при реновации и ново строителство с класическа планировка.

● 100×190 см. Параван 100×190 см е предпочитан при просторни и луксозни душ зони. Конструкцията осигурява по-широк вход и позволява монтаж с двукрил механизъм.

● 120×190 см. Параван 120×190 см е максималният стандартен размер от гамата. Решението се използва при свободностоящи зони или проекти с два успоредни панела.

Какъв обков използва Smart Care в параваните?

Обковът използван от Smart Care се изработва от масивен месинг или антикорозионен алуминиев профил с висока устойчивост на влага, надраскване и механичен натиск. Покритието запазва вида си дългосрочно и се съчетава с плочки, санитарен фаянс и душ системи във всякакви стилове. Компанията предлага осем покрития, включително черен мат, хром, злато, старо злато, розово злато, "бяло", антрацит и black gunmetal. Цветът "матово черно" е подходящо за индустриални и минималистични бани с висок контраст. Цветът "хром" е класически избор за бани с метални акценти и огледални повърхности. Златото създава акцент в интериори с мрамор и топли цветове, докато покритието "старо злато" (brushed gold) се използва при винтидж и неокласически стилове с декоративни елементи. Розовото злато придава мек блясък в съвременни или скандинавски композиции, а белият цвят се съчетава идеално със светли плочки и създава усещане за лекота. Покритието антрацит е избор при тъмни или бетонни текстури и модерни душ системи. Цветът "black gunmetal" предлага дълбочина и графичен ефект в луксозни проекти с архитектурна симетрия.

Какви видове стъкла се използват за параваните?

Smart Care използва закалено стъкло, което е 4 до 5 пъти по-здраво от стандартното (float) стъкло. Стъклото се разпада на малки заоблени частици при счупване, което елиминира риска от порязване. По-долу можете да намерите списък с видовете стъкла използвани за параваните на Smart Care.

● Прозрачно стъкло. Прозрачното стъкло е стандартен избор за модерни бани с отворена визия. Прозрачното стъкло пропуска светлина и визуално разширява пространството.

● Оптично чисто (clear vision). Оптично чисто стъкло (clear vision) е стъкло с намалено съдържание на желязо, елиминирайки зеленикавия оттенък и осигурявайки напълно неутрална визия.

● Матирано. Матираното стъкло осигурява по-висока дискретност по време на къпане, разсейва светлината и скрива очертанията зад панела.

● Пясъкоструйно с мотиви. Пясъкоструйно стъкло с мотиви е декоративно решение с прецизно матирани зони. Пясъкоструйното стъкло може да съдържа геометрични, флорални или абстрактни елементи.

● Цветно (бронз, сиво). Цветното стъкло (бронз, сиво) придава характер на интериора като филтрира светлината и допълва материали като мрамор, бетон или дърво.

● С антикапково покритие (anti-calc). Стъкло с антикапково покритие (anti-calc) е техническо решение за лесна поддръжка, което намалява полепването на варовик и ускорява почистването.

Какви са предимствата на параваните пред душ завесите?

Параваните предлагат дълготрайност, хидроизолация и естетика, които липсват при стандартните завеси. Те създават ясно обособена душ зона, улесняват почистването и подобряват визуалното възприятие на пространството. Ето списък с функционалните предимства на параваните.

● По-добра хигиена. Стъклото не задържа бактерии и мухъл и, за разлика от завеси, не изисква пране или честа подмяна.

● По-добра изолация. Параванът предотвратява разливане на вода, осигурява суха зона около душа и намалява риска от подхлъзване.

● По-добра естетика. Стъклото придава завършен и луксозен вид, комбинира се визуално с плочки, осветление и мебели.

● По-дълъг живот. Стъклените паравани издържат над 10 години, не избледняват и не се деформират при температурни разлики.

Как Smart Care проектира и монтира параван?

Smart Care проектира и монтира паравани само след получаване на запитване онлайн или по телефона. Следващите стъпки са професионално заснемане на място и замервания, които се извършват с дигитален детектор, който улавя наклони, тръби и денивелации. Цената на посещението на екип на Smart Care в рамките на София е 30 лв без ДДС.

Smart Care произвежда паравани в рамките на от 25 до 30 дни в зависимост от сложността на проекта и наличността на обков. Монтажът на паравани се извършва от екип на Smart Care с телескопични държачи, фиксатори и уплътнения, които гарантират здравина и дълготрайност.