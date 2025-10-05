Водните ресурси на света

Тревожни сигнали за бъдещето

Как да се подобри положението

Сериозни икономически мерки

Един от американските изследователски институти във Вашингтон е публикувал отчет, съдържащ оценка за състоянието и перспективите на водоснабдяването на земното кълбо. Върху някои територии на САЩ водните запаси сега вече престават да удовлетворяват съществуващите нужди.

Известно е, че количеството на ежегодно падащите над сушата валежи достига 120 00 куб.км. Това е съвсем достатъчно, за да удовлетвори потребностите даже на 5-6 пъти по-голямо население на планетата от днешното. Но 2/3 от това количество бързо се оттича, а останалата част от влагата се разпределя неравномерно и не винаги е , така да се каже, достъпна. Например, количеството на водата, падаща се на човек от населението в Северна и Централна Америка, два пъти превишава средното равнище на човек на земята.

А на 2/3 от територията на Африка съставлява само две трети от това средно ниво. Сега около 1/4 от цялата достъпна за използване вода сериозно се експлоатира. От това количество 70% отиват за напояване, а 25% -за промишлени нужди. Ако не се сложи край на водното замърсяване, една четвърт от водните ресурси могат да станат непригодни за употреба.

Доста тревожни са сигналите от почти повсеместното спадане на водоносния почвен слой. Например, водоснабдяването на един американски град в Аризона зависи изцяло от подземните водни източници. За сметка на валежите се попълва само 35% от влагата, използвана за градски цели. И затова дълбочината на водоносния слой в района е спаднала с 50 метра.

Положението може да се подобри /както се отбелязва в отчета/ само за сметка на по-ефективно напояване, усилена охрана на водните ресурси от замърсяване, отвеждане на събраната по повърхността вода в подземния водоносен слой, а също така вземането на сериозни икономически мерки - контрол върху употребяваната влага.

Зрението на маймуните

Маймуните имат много добро зрение. Надалече виждат така хубаво, както и човекът. А отблизо могат да забелязват такива подробности, каквито човешкото зрение не би доловило. Измежду маймуните най-далекогледи са павианите. Те забелязват своя враг леопарда на открито почти от километър. Приближаването до павианите е трудно и поради това, че те живеят на групи, когато стадото се храни, някои маймуни вземат удобни наблюдателни позиции и внимателно оглеждат околността.

Дуел с пера от фазани

В южната част на Малагския полуостров местните жители от древни времена си устройват дуели. Естествено, това не може да изненада никого. Любопитното в случая е, че малайците не използват нито пистолети, нито саби, нито ножове, а се появяват въоръжени с ...пера от фазани. При знак на секундантите съперниците с „оръжие” в ръка влизат в кръг с диаметър 3 метра и започват да се гъделичкат. Много рядко дуелът трае повече от четвърт час. Онзи, който се засмее първи, се смята за победен.

Окраската на жирафите

Тъмните и светлите петна по тялото на огромните жирафи пречат да се доловят характерните очертания на тези животни. Ето какво пише един пътешественик: ”Поразително е тайнственото им изчезване. Често съм се промъквал към тях и ако в този момент някой друг обект ми отвлечеше вниманието само за няколко мига, щом отново погледнех, виждах, че те са изчезнали, както се изпарява леката мъгла при изгрев слънце”.

На животински теми

* Най-непослушното животно? Разбира се, заекът! За да му пораснат толкова дълги уши, някой все му ги е дърпал...

* Ако си някакво друго животно и искаш да се превърнеш в заек, опитай се да изядеш вълка.

* Не обяснявай на лисицата, че е хищник, ами я застреляй.

* Ако срещнеш заек и решиш да го трепаш, не бързай, а се консултирай с някоя ясновидка: утре дългоушковецът може да стане вълк и да ти направи някоя сериозна услуга.

* Купувам ловно куче, което гони лисици на 20 октомври, 5 ноември и 10 декември.

* Ловиш ли риба в мътна вода, не е нужно да си избистряш душата.