Молитви за Доли Партън: Сестра ѝ проговори за състоянието на кънтри звездата

По-рано тази година певицата загуби съпруга си Карл Дийн

Сестрата на Доли Партън заяви, че не е искала да плаши никого, когато помоли феновете да се молят за американската кънтри звезда, съобщава Би Би Си. След като отложи и предстоящи концерти в Лас Вегас, Фрида Партън заяви, че сестра й „не се чувства добре“ и помоли феновете да се молят за нея.

В нова публикация във Facebook обаче тя поясни:

„Искам да изясня нещо. Не исках да плаша никого или да звучи толкова сериозно, когато помолих за молитви за Доли.Тя не се чувстваше много добре и аз просто помолих за молитви, защото вярвам силно в силата на молитвата. Това беше просто малка сестра, която моли за молитви за голямата си сестра. Благодаря на всички, че я подкрепихте.”

Говорител на певицата също така заяви пред CBS News, че в сряда тя ще публикува съобщение в социалните медии, в което „ще отговори на притесненията на всички“.

Легендата на кънтри музиката отложи концертите си през декември, като каза на феновете си, че се нуждае от „няколко процедури“, за да се справи с продължаващите „здравословни проблеми“.

