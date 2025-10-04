„Брадърът“ Мути Мутиев: Искат да ме изкарат гей, няма да стане

Цеци не е нормален хомосексуалист

Имам много високо чувство за самосъхранение

Мути Мутиев, 31-годишният неосъществен попфолк певец, е първият изгонен от къщата на “Биг Брадър”. Той влезе в ролята на дълбоко вярващ мюсюлманин и цяла седмица сипеше поучения към съквартирантите, което дойде в повече на зрителите и те гласуваха срещу неговото оставане в риалити предаването.

Най-голяма непоносимост “праведният” Мути прояви към дизайнера Цецо, който още в самото начало се обяви за демисексуален - човек, който търси любовта със сърцето си, без да се интересува от пола. Това беше повод Мутиев многократно да се нахвърля върху него с обвинения за хомосексуализъм, безразборни полови контакти, опасност да зарази съквартирантите с ХИВ от открити рани по тялото, занемарена зъбна хигиена, лош дъх, скрита агресивност (заради татуировки на боздугани, мечове и други оръжия по кожата на Цецо) и още много “грехове”, издаващи органична омраза към различните.

Мути нарече дизайнера “шейтан, джин”, който “ще ни съсипе децата”, но обеща да го “оправи”, в смисъл - да го поправи, както изясни по-късно заради получилото се двусмислие. Той нареди на Цецо да не докосва храната му, защото се страхува от зараза. “Имам много високо чувство за самосъхранение”, каза “брадърът”. Всичко това не му попречи да отрони някоя и друга сълза за Цецо пред водещата на подкаста “Голямата сестра” Елена Сергова, защото “той е човек, все пак”.

“Не съм хомофоб, но да не се правят извращения”, заяви претендиращият за дълбоко вярващ и добави: “Цеци не е нормален хомосексуалист”. Той каза, че има много приятели гейове и ги разбира, но не и “извращенията” на нежния мъж.

Цецо беше постоянен обект на нападки от страна на праведния Мути.

Мути Мутиев е от Плевен. Майка му е православна християнка, баща му - мюсюлманин, от турски произход. Кръстен е на дядо си Мути и според традицията е приел религията на баща си. Опитва се да живее според нейните закони, моли се по три пъти на ден, не обича да го докосва жена, нито да гледа голо мъжко тяло. Завършил е Професионалната гимназия по изкуства в Плевен и иска да пробие като попфолк певец, но това не му се е получило досега. От дълги години живее в Германия с родителите си, където е домакин на затвор за престъпници с ментални проблеми.

Междувременно не се е отказал от попрището на музикант. Докато търсел кой да му напише хубави песни, получавал недвусмислени предложения от мъже, но не им се поддал, защото не му се налагало - имал си “заделени парички”. Бил по-груб в отказа си, което му се отразило зле на здравето - получил неприятни пъпки като акне. Негови приятели обаче не устояли. “Много талантливи хора губят себе си, за да пробият, за хубави песни”, казва Мутиев, без да ги съди.

“Искам да си останем мъже”, твърди той в “Голямата сестра”. Срещу тези негови думи водещата извади аудиозапис с мъж, в който единият глас е на Мути. В разговора се отправят доста недвусмислени предложения, става дума и за размер на полов орган, за който ексбрадърът отрече да е неговия. Последва запитване от водещата за пост в социалните мрежи на Елза Парини, придружен с чатове, в който драг кралицата нарича Мути “фалшификат”, който крие истинската си същност зад религията. Според нея не е вярно, че никога не е имал нищо общо с мъже и споменава колегата му и близък приятел Стилиян. Когато бил 18-годишен, кандидатът за музикална кариера є правил палави предложения за интимности. “Близостта му с гей мъже и травестити не е заради кариера, а защото го влече - такъв си е”, твърди Елза Парини.

Мути не отрече, че участва в чата с травестита, но това било много отдавна - през 2011 г., когато се опитвал да пробие в попфолк средите и търсел кой да му стане пиар. Ценоразписът на Парини обаче не бил по неговите възможности. Мутиев категорично твърди, че не е хомосексуален. “Искат да ме изкарат гей, няма да стане”, “Не съм гей, това са глупости”, повтори той няколко пъти в интервюто. С напускането му на Къщата темата за хомосексуализма вероятно ще заглъхне сред съквартирантите.