Алена събира „6 зодиака, 12 живота, 6 ритуала“ в нова книга

Най-известният астролог в България - Светлана Тилкова - Алена представи новата си книга, озаглавена “6 зодиака, 12 живота, 6 ритуала”, съдържаща много полезна информация и ценни съвети за любителите на астрологията. В изданието Алена припомня, че в древността са наричали астрологията “Царица на науките”, днес в Индия я наричат “Майката на всички науки”.

“Колкото хора, толкова и характери. Правиш си хороскоп и астрологът разкрива качествата, мисловния процес, кармичното наследство, пътя през битието и букета, понякога трънен, от отношения, заложени в рождената ти звездна карта. Става ясно защо съм такъв, какъвто не ми се иска да бъда и защо не мога да съм като мъжът или жената, на които винаги съм искал да приличам. Или се харесвам такъв, какъвто съм. Колкото и да е богата астрологичната картина на характера, винаги остават сенки, преплели в тъмата на своята незримост влияния, подценени от един, но установени и тълкувани в друг зодиак. От тяхното множество ви предлагам само шест зодиака с най-важните тълкувания за личността”, пише в анотацията на новото издание на ИК “АРОС”. С читателите на “Труд news” топ астрологът споделя още важни и интересни акценти от книгата:

6 зодиака

Първи е зодиакът на цветята

Предлагам ви моето тълкуване на нетрадиционен, но точен астрологичен зодиак, създаден според легендата на Скандинавския полуостров.

Втори е зодиакът на дърветата

Интересно е съвпадението между началото на Зодиака на дърветата и Българския зодиак. И двата зодиака започват на 23 декември, който е първият ден след зимното слънцестоене, Еднажден, началото на старата българска нова година. Предлагам ви моите тълкувания за знаците в зодиака на дърветата, които обогатявах след първото им публикуване през 2003 г.

Трети е Египетският зодиак

В храма на Хатхор в Дендера са открити шест зодиака, но само един е станал световна сензация. Във вътрешната част на най-външния кръг са разположени 36 човешки фигури, които отговарят на 36-те десетдневки от годишния кръги началните 36 зодиакални знака, всеки подвластен на божество, отговарящо за 10 градуса от еклиптиката. Какво е било тълкуването на събитията и характеристиките на хората, родени във всяка от десетдневките, е знание загубено в тъмата на миналото. В средната част на кръга са 24 фигури, съответстващи на 24-часовото денонощие, градивна частица на годишния цикъл. Тълкувам тази разновидност на зодиака. Най-вътрешната част на зодиака от Дендера е отредена за 12-те месеца на годината, отговарящи на 12 зодиакални съзвездия, и производните им зодиакални знаци. Тяхното тълкуване е в Слънчевия зодиак.

Четвърти е Слънчевият зодиак

Астрологичното знание винаги е било популярно и търсено въпреки трагичните превратности на Съдбата, но надали астрологията някога е имала по-голяма популярност от тази, получена от средата на ХХ век и досега. Бъдещето е на страната на астрологията, на която е предначертано от езотерична да се превърне в университетска дисциплина.

Днес “Царицата на науките”, сменила златотканите си одежди с ежедневно облекло, е готова да помогне на всеки, даже и на най-големия неверник, да намери правилното решение и да има полезното нему поведение във всяка ситуация, защото зодиакалния знак е отражение и проекция на едноименното зодиакално съзвездие, което е приютило душата преди настоящото и прераждане и я дарява с качества необходими в предстоящият є живот.

Пети е Източният зодиак

Корицата на новата книга.

През 1977 г. останах в Страната на изгряващото слънце два месеца. Там се запознах с дядо Осукава, дядо на моя колега от УНСС, който беше категоричен, че съм орисана да изучавам астрология, за да помагам на хората да осъзнават причината за проблемите и болестите си, ако се коренят в техните минали прераждания. Обучението ми започна на техен остров, на пясъка. Бях длъжна да запаметявам всичко рисувано и изписано на пясъка през деня, а на следващия чертаех и разказвах наученото преди новия урок. На добрия астролог знанията са в главата, дядо Осукава друго не приемаше. И така два месеца в изучаване на източния и слънчевия зодиак. Времето лети, мина почти половин век оттогава. Специално за България съм направила таблица с началото на Лунната нова година, съгласно българското време, с час и минута за периода от 1950 до 2040 г.

Шести е Сатурновият зодиак

Малцина са хората, запознати с 32-годишния цикъл на Сатурн, където всяка календарна година има различен смисъл, описан чрез принадлежащия символ в образа на животно, изразяващо добрата същност, както и едновременно с него и противоположен, лош тотем, носител на негативните заложби на индивида.

12 живота

Цикличността е кодирана в живота на природата. Животът на човека също се подчинява на цикли, които е невъзможно да бъдат заобиколени, прескочени, пренебрегнати, Човешкият живот се дели на дванадесет периода, които в източната астрология се тълкуват като дванадесет живота. Те имат своите названия съгласно източния зодиак, които се припокриват с названията на зодиакалните знаци, но не и с тяхната поредност.

6 ритуала

Спаси живота

1. Катинар на любовта обвързва с енергийни окови.

2. Пъпче променя Съдбата.

3. Съдбата се подчинява на косата

Спаси душата

4. Освободи душата на починалия, пощади себе си

Зримият и незримият живот са едно цяло. Всяка мисъл и действие в зримия повлиява незримия, който въздейства на зримия.

5. Изчистване на карма

Спаси живота, успокой душата

6. Тибетските прошки

Когато през 1977 г. посетих за първи път Тибетското плато и на височина над 4000 м Съдбата ме срещна с моите бъдещи Учители, при това в най-неподходящия за тях момент - по време на левитация, и слава Богу водачът ни ме дръпна твърде грубо, но навреме, за да не им причиня необратима вреда заради незнанието си, ми позволиха да науча две прошки. Едва през 1999 г. получих разрешение от своите Духовни Учители да ги публикувам в пълния им вид.

Нарекох ги Тибетски прошки в знак на уважение към адептите, които ми позволиха да ги споделя с хората. Отмина повече от четвърт век и днес Тибетските прошки са помогнали на стотици хиляди хора от България, Европа, САЩ. Тибетските прошки са единственият начин, чрез който човек може сам да премахне от себе си влиянието на тормозещите го негови отрицателни мисъл-форми, внушения, въздействието на нечии зли думи, както и изкуствени блокажи по своя житейски път.

Тибетските прошки са начин да изчистите полевите си структури, без да си внушавате, че се товарите с чужда карма, когато осъзнавате готовността си да простите и сте искрени. Разкрий загадките на своя характер, а с малко помощ от Всеобхватния незрим свят чрез шестте ритуала можеш да се върнеш на своя верен Съдбовен път и обгърнат от Вселенската любов, да крачиш по пътя на Светлината.