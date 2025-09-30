Най-възрастната варненка стана на 106 години

Евдокия Чочева поддържа духа си жив с умствена гимнастика

Най-възрастната варненка - Евдокия Чочева, навърши 106 години. Въпреки че е трудноподвижна, всяка сутрин тя започва деня си с лека гимнастика, след което излиза на терасата, за да благодари за живота, да отправи поздрав към новия ден и да се зареди с позитивна енергия. Прави и умствена гимнастика - вечер наум рецитира стихотворения.

Любовта й към литературата се разпалва преди години, когато работи като библиотекар. Трудила се е и като учителка-доброволка, била е автор в списание. Любимият й поет е Никола Вапцаров. Знае наизуст поне 12 негови стихотворения, а за безупречното си изпълнение на неговата „История“ получава награда лично от флотилен адмирал Боян Медникаров по време на националния конкурс „Вапцарови дни“. Въпреки достолепната си възраст Евдокия Чочева живо се интересува от събитията по света и се надява скоро в горещите точки да има мир. Смята, че дълголетието е дар за хора, които са добри и помагат на другите.

Столетницата е родена през 1919 г. и е израснала в сърцето на Варна - в Гръцката махала, близо до един от най-старите храмове в града „Св. Параскева“. Помни, че в детството й всички са се грижили за чистотата около домовете си. Отгледала е син и дъщеря, а днес се радва на внуци и правнуци, които живеят у нас, в Швейцария и Канада.

На рождения си ден Евдокия Чочева бе изненадана от зам.-кмета Снежана Апостолова, която заедно със служители на социалния патронаж й донесе торта, подарък и поздравителен адрес от кмета на Варна. На празника си дамата си пожела да дочака жива 110-и юбилей.