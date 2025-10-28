Сини кучета бродят край Чернобил (ВИДЕО)

Кучета със синя козина са забелязани в района около атомната електроцентрала Чернобил, съобщиха доброволци, цитирани от Daily Mail.

Причината за необичайното им оцветяване все още е неизвестна.

„Миналата седмица не бяха сини. Не знаем причината и се опитваме да ги хванем, за да разберем какво се случва. Най-вероятно са били в контакт с някакъв химикал“, съобщиха доброволците от организацията „Кучетата на Чернобил“.

по думите им, четириногите изглеждат активни и здрави.

Кучетата, живеещи в 30-километровата забранена зона, известно като Чернобилска зона за изключване, са потомци на домашни любимци, изоставени след бедствието през 1986 г.

Освен това, вестникът отбелязва, че скорошно проучване е показало, че тези животни са генетично мутирали и са се адаптирали, за да издържат на дългосрочно излагане на токсична среда, радиация и тежки метали. Учените са открили, че те имат уникален геном, различен от другите техни себеподобни.