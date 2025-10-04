Най-добрата специална бира в света идва от Австрия: Какво я прави толкова специална и колко струва?

Всяка година бири от цял свят се състезават за желани титли в различни категории на Световните награди за бира. Тази година приблизително 3000 бири бяха оценени от международно жури от експерти, пише Newsweek.

Освен вкуса и качеството, се взема предвид и майсторството. Тази година състезанието спечели една много специална бира от Австрия. „Wildshut Bio Perlage“ от пивоварната Stiegl в Залцбург беше обявена за най-добрата специална бира в света.

Журито похвали леко мътната бира за яркожълтия ѝ цвят, доброто задържане на пяна и фината, оживена карбонизация.

„Ароматът се отличава с леки нотки на цитрусови плодове и грозде, а вкусът е свеж и освежаващ, с нотка на сладост, изразена киселинност и сух, тръпчив финал“, беше присъдата на дегустатора.

Такава бира е с обем 0,750 мл и струва 20 евро в специализирани сайтове. Германия обаче води в световните класации за бира, с три награди. „Hiddenseer Weizen“ от пивоварната на остров Рюген беше обявена за най-добра пшенична бира.

Четиригодишната „Wolf Gang“ от пивоварната „Zum WØL BrauArt“ в Саарбрюкен спечели титлата за най-добър индийски пейл ейл (IPA).

Кои са най-добрите сортове?

И тогава има най-добрата безалкохолна пшенична бира, която тази година идва от „Veldensteiner Hefe Weißbier Alkoholfrei“ от пивоварната Kaiser Bräu в Neuhaus an der Pegnitz.

Всички останали победители:

Най-добра тъмна бира: „Ечемичено вино“ от Daisen G Beer в Япония

Бира с най-добър вкус: „Bière Blonde“ от Retour De Feu от Франция

Най-добра лагер бира: „Hop Lager“ от Opa BIer в Бразилия

Най-добра лека бира: Buckskin's "Kölsch" от Тайван

Най-добра кисела и дива бира: „Фламандски червен ейл Xii“ от Sosab в Белгия

Най-добра бира Stout & Porter: “Simcoe Porter” от Brouwerij Noordt в Холандия

Световните награди за бира се считат за едни от най-престижните бирени конкурси в света. След национален предварителен кръг, печелившите бири се състезават помежду си в международно състезание.