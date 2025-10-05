В ложата на лорда: Предсказуем сеир в „Биг брадър“



Покажете някой, който може да ни стане президент

Искам звучен шамар върху порочната буза на прекаленото

Участвал съм в “Биг брадър” и може би поради тази причина не го гледам. Още чувам тътренето на камерите иззад тънките стени, опитвам се да прогнозирам тарикатлъците на сценаристите, похватите на продуцентите, да доловя подтекста на Гласа на Биг брадър. Аз, всъщност, участвах в изданията ВИП брадър, което не е хвалбата на живота ми, но поне близо десет години коментирах на живо ВИП или обикновен брадър.

Ако имах деца, никога нямаше да допусна да участват в този формат, най-вече заради силата, от която ще се нуждаят когато напуснат Къщата. Като победители или като пренебрегнати от вота. Защото и славата е забвението са еднакво емоционални, обвързващи и неестествени за човек, който просто е решил да провери себе си. А вместо това е получил морално дискусионният поглед на зрителя, гласувал между две гозби и три кила ракия. Всеки нов формат на брадъра следва да е изненада, да носи ново послание, да изтъкне лицата на деня, да го обвърже с мечтите на зрителя, да го накара да помечтае а не да прогнозира поведението на участника.

Основната цел на всяко предаване трябва да е мечтата, очакването, съблазняването към нови върхове и постижения. Сеирджилъка обаче дотук побеждава и, говоря ви от опит, на никого не му пука после какво става с теб. Преглеждам онлайн участниците в новото риалити и там, почти като в холивудски филм има /вероятно/ гей, инфлуенсър, някакви мадами, непременно руса и черна, както и материал за запълване. Липсват, пак по подобие на Холивуд, азиатец, цветнокожа, лесбийка. Кой знае, последното може да се окаже скритият случай при всяка участничка.

И пак всичко ми изглежда предвидимо. Този, демисексуалният, може да спечели, не само заради дръзката заявка, че ще го направи, а поради чтото е модерно. И така ще осъществи надеждите на целият прайд, ще предизвика виене на задоволеност и ще запише скромна хомо победа в бранша. Какъв пример обаче ще бъде даден на хетеросексуалното общество, на обществото изобщо, на консервативната хомо лига, на незаинтересованите, на тихият интелектуалец, какъвто никога не е бил канен в предаването.

А аз искам един неоткрит, духовно девствен и неопорочен младеж, който пише стиховете си на коляно, с коси като на Ференц Лист, да избута встрани цялата предсказуемост и да ни накара да се заслушаме. Искам една красива девойка да изпее “Хей, поле широко” и да даде надежда на певческия свят, че иде нова Гюргя Пинджурова, а публиката да се просълзи. Искам едно момче със сини, честни очи, което пече хляба на своето село да ми разкаже сънищата си. А не демонизирано дегизирани хомо да върлуват в ефира. Искам отличник, когото ще видя един ден като президент на страната си, да сравня сегашната му частност, с тогавашната. Искам един пенсиониран батальонен командир да им сцепи манерките на живо, да им покаже какво е строй и мъжество, да стъпче червилото на мъжете и да успокои мускулите на жените вътре. Искам да прозвучи един звучен шамар върху порочната буза на прекаленото. Искам едно “Мирно” и тогава, знам, всичко ще се оправи. Защото все още е рано за “Свободно”.

Национално турне

Дует Аморе покориха и София

В своето национално турне, прекосило всички по-важни териотариални артерии, дует Аморе се представиха и в София. Отличната им организация и безспорната почитателска любов напълни залата в НДК а възторжените слушатели ставаха на крака при всяка харесала им песен. Глория и Иван Пенчеви, съставляващи дуета, бяха с двете си дъщери, което предизвика още по-голям фурор. Водещ на събитието бе гласът на БГ радио Атанас Стоянов, а духова музика и балет, разнообразиха сцената. Цветята и подаръците едва се побраха в двата автомобила на изпълнителите, които ще си дадат малка почивка след края на турнето.

Fashion idol

Галена

Горд съм с Галена, която повече критикувам отколкото хваля. Днес тя носи свежото очарование и нежност на истинска дама, предприемала в кариерата си стотици визии и израснала чрез тях. Доволен съм от избора на цвят, вариращ между златисто и жълто, а формата на горната част е едно стабилно глухарче, обточило раменете є. Плисираният панталон, бижутата, дръзкият стоеж, всичко това привлича и насърчава да я посрещнем с аплодисменти.

Нови проекти

И Къци мечтае за Почетен гражданин

Лятото за телевизионният любимец Къци Вапцаров мина прекрасно и той влиза в есента с нова книга с разкази. Вапцаров пази ревниво сюжетите вътре, но е склонен да ги разкрие, малко преди издаването. Неговият септември започва с премиера на дебютния му филм “Добри родители”, а от 5 ноември тръгва по кината в цялата страна Къци е вече 45 години в София, като през 80-та започва да идва на консултации за ВИТИЗ. Харесва минералните извори, Раковска с театрите, църквите, парковете, старите сгради, красивите съвременни такива, Витоша, ските, площад Славейков, площад Гарибалди, Графа, Витошка, градинката пред Народния и Двореца... В искрен разговор с приятели Вапцаров дори смята, че трябва да стане почетен гражданина на София. Аз лично смятам, че заслужава.