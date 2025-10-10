Швеция – пионер в алтернативната никотинова култура

Традициите не са това, което бяха. В последните години Европа е свидетел на нова тенденция в потреблението на никотин – използването на никотинови паучове без тютюн.

Наблюденията на база редица международни прочувания, публикации в утвърдени здравни журнали, както изводи и заключения от редица световни форуми, показват, че тези нови бездимни продукти са по-малко вредна алтернатива на пушенето на цигари. Като добавим и някои основни характеристики на никотиновите паучове - липса на дим и неприятна миризма, контрол върху нивото на никотин, дискретността при ползване навсякъде, без дори пасивен риск за околните, и много други - набират все повече популярност сред пълнолетните пушачи, търсещи иновативен продукт с намалена вреда спрямо цигарите.

Какво представляват никотиновите паучове?

Никотиновите паучове са малки, бели сашета, които съдържат никотин, но не съдържат тютюн. Те се поставят между венеца и устната, откъдето никотинът се усвоява постепенно през лигавицата. Продуктът е без дим, без пепел и без миризма, което го прави особено подходящ за използване в затворени пространства или на обществени места, където пушенето е забранено. Обикновено се предлагат с разнообразни вкусове и различни нива на никотинова концентрация (до 20мг/пауч), позволявайки на потребителя да контролира дозата според личните си нужди и навици.

Швеция от десетилетия прилага подход, основан не толкова на забрани, колкото на предлагането на по-безопасни алтернативи на тютюнопушенето. Именно там използването на снус (традиционен тютюнев пауч*) е масово разпространено. В последните години обаче, шведите все по-често се ориентират към иновативни никотинови паучове, които не съдържат тютюн, като Velo.

Според последни данни, Швеция е единствената страна, която е на път да постигне целта за първото “общество без тютюнев дим”, с едва малко над 5% от населението, което все още пуши към момента, което е много под средното за ЕС. При мъжете в Швеция например, в момента се наблюдава 61% по-ниска смъртност от рак на белия дроб от средната за ЕС, а общите смъртни случаи от рак са с една трета по-ниски. Сега Швеция е на прага да стане официално първата нация без тютюнев дим в света.

Никотин без горене: стъпка към намаляване на вредите

Нарастващият интерес към никотиновите паучове е част от по-широка глобална тенденция, зад която стои фокусът върху "harm reduction" (намаляване на вредата), което е по-добрата алтернатива от това пълнолетен пушач да продължи употребата на цигари. Все повече изследвания показват, че продукти без горене (като паучовете Velo) значително намаляват експозицията на вредни вещества, в сравнение с пушенето на цигари.

Никотиновите паучове все още се намират в различна регулаторна рамка в отделните държави. В някои страни те са свободно достъпни, в други подлежат на специфични регулации. България следва добрите и работещи практики на нормите в ЕС, с разумно регулиране на никотиновите паучове, като една от наскоро приетите разпоредби у нас беше въвеждане на лимит на съдържанието на никотин до 20мг в един пауч, с оглед предпазване от свръх наситени с никотин продукти, които се оказват високорискови, дори и за пълнолетните пушачи.

Успехът на Швеция в борбата с тютюнопушенето, чрез насърчаване на иновативни бездимни алтернативи, каквито са и никотиновите паучове, може да бъде добър модел за подражание от останалите държави за успешни политики в намаляване на вредата върху здравето.

Забележка: Никотинът води до силно пристрастяване и не се препоръчва за употреба от непушачи.

*снусът е забранен в ЕС, с изключениe на Швеция.