Забележително откритие в Египет: Намериха първата гробница на фараон от близо век

Археолози в Египет направиха вълнуващо откритие: гробницата на фараон Тутмос II, владетел, който дълго време е бил засенчен от известната си съпруга и полусестра, кралица Хатшепсут.

Забележителната находка се намира в Западната долина (гробище за кралици, а не за крале), близо до комплекса Деир ел-Бахари, където се помещава погребалният храм на Хатшепсут. До нея стигна британско-египетски екип, ръководен от д-р Пиърс Литерланд от Галашиелс, Шотландия.

Гробницата на Тутмос II е обявена за първото и най-голямото откритие на царска гробница, откакто гробницата на Тутанкамон беше открита преди малко повече от 100 години.

Величието на мястото на погребението е очевидно от пръв поглед - с огромно стълбище и внушителен спускащ се коридор, сигнализиращи за кралското значение на гробницата.

„Част от тавана беше все още непокътната – боядисан в синьо таван с жълти звезди върху него. А боядисаните в синьо тавани с жълти звезди се срещат само в царските гробници ", обяснява д-р Пиърс Литерланд, почетен научен сътрудник на Института за археологически изследвания Макдоналд към Кеймбриджкия университет и полеви директор на проучването, пред BBC.

Достъпът до гробната камера се оказва предизвикателство. Екипът пропълзвя през тесен 10-метров проход, промъквайки се през отвор, широк едва 40 квадратни сантиметра, преди да стигне до вътрешната камера. А там се натъква на поразителен син таван, украсен със сцени от Амдуат, древен погребален текст, запазен изключително за кралете — потвърждение, че наистина са влезли на място, където е погребан фараон.

Окончателното доказателство, че става дума именно за Тутмос II, идва под формата на фрагменти от алабастрови буркани, на които е изписано неговото име и това на Хатшепсут, отбелязвайки първите обекти, свързани някога с неговото погребение.

Екипът на д-р Литерланд обаче предполага, че гробницата може да е била наводнена приблизително шест години след погребението, което вероятно е довело до преместването на нейното съдържание. Изследователите смятат, че са идентифицирали вероятно място за тази вторична гробница, която все още може да съдържа недокоснати съкровища.

„Това откритие разрешава голяма мистерия на Древен Египет – местоположението на гробниците на царете от началото на XVIII династия. Гробницата на този предшественик на Тутанкамон никога не е била открита, защото винаги се е смятало, че е в другия край на планината, близо до Долината на царете. Първоначално си помислихме, че може да сме намерили гробницата на кралска съпруга, но широкото стълбище и голямата врата подсказаха нещо по-важно", обяснява д-р Литерланд.

Това откритие увенчава повече от 12 години щателна работа на съвместния екип от Фондацията за изследване на Новото царство на д-р Литерланд и Министерството на туризма и антиките на Египет. Техните усилия преди това са довели до разкопките на 54 гробници в западната част на планината Тиван в Луксор и идентифицирането на над 30 кралски съпруги и придворни жени.

„Това е първата кралска гробница, открита след революционната находка на гробната камера на цар Тутанкамон през 1922 г.“, отбелязва министърът на туризма и антиките на Египет Шериф Фати. „Това е изключителен момент за египтологията и дълбока стъпка в разбирането ни за общото минало на човечеството.“

"Когато излязох, жена ми чакаше отвън и единственото, което можех да направя, беше да избухна в сълзи. Когато попаднете на нещо, което не сте очаквали да намерите, това предизвиква наистина бурни емоции", споделя Д-р Литерхенд.

Въпреки че гробницата е напълно празна, тя е решаващ елемент за по-нататъшното разбиране на трансформационен период в историята на древния Египет.

Кой е Тутмос II?

Тутмос II (наричан още Akheperenre) царува през първата половина на 15 век пр. н. е. Това го прави четвъртият владетел от 18-та египетска династия, която бележи началото на периода на Новото царство.

Тутмос II вероятно е управлявал малко повече от десет години, въпреки че някои учени смятат, че управлението му може да е продължило само три години.

Той е син на великия фараон Тутмос I и по-малката му съпруга Мутнофрет.

Тутмос II се жени за своята полусестра кралица Хатшепсут според кралския обичай, за да затвърди управлението и кръвната линия. Заедно те имат дъщеря, на име Нефруре.

След смъртта му съпругата му Хатшепсут става шестият фараон от 18-та династия – и може би една от най-известните и успешни жени владетели на всички времена.

Военни дейности

Като наследник на Тутмос I, Тутмос II продължава военната политика на баща си в южните райони на Египет.

Според запазени надписи, той е наредил бруталното потушаване на бунта срещу египетското владичество в земята Куш (в днешен северен Судан). В резултат на това значителен брой затворници са били доведени в Египет.

Но военните кампании на Тутмос II са незначителни в сравнение с големите завоевания на неговите предшественици и наследници. Повечето историци смятат, че той е бил слаб владетел и че Хатшепсут е имала основна роля в управлението на страната, дори много преди смъртта му. Други обаче оспорват това.

Краткото царуване на Тутмос II оставя скромни следи от строителна дейност в Карнак, един от най-големите религиозни центрове в древен Египет, разположен в днешен Луксор.

Структурата, от която са оцелели само фрагменти, се отличава с уникална украса, изобразяваща Тутмос II, Хатшепсут, като негова кралска съпруга, преди да стане владетел, и дъщеря им Нефруре. Произходът на паметника е неясен. Възможно е Тутмос II да го е започнал, а Хатшепсут да го е завършила.

Паметникът е реконструиран от френски изследователи и сега може да се види в Музея на открито в Карнак.

Други паметници на Тутмос II са открити в южните райони на Египет, като например в Елефантина, в град Асуан и в северен Судан (вероятно свързани с неговите военни кампании).

Къде е мумията на Тутмос II?

Мумията на Тутмос II е открита в така наречения кралски тайник в Дейр ел-Бахари през 1881 г. заедно с други кралски мумии. Много кралски мумии са били преместени тук за защита от наводнения и по време на несигурните времена на 21-ва династия (около 1077–950 г. пр.н.е.), около 400–500 години след първоначалното погребение на Тутмос II.

Експертите обаче подозират, че гробницата на Тутмос II може да е била изпразнена още по-рано поради наводнение от водопада над нея.

