Задръстванията по АМ “Хемус” се завръщат

Кошмарът продължава и в Деня на независимостта

Кошмарно се очаква да бъде прибирането на пътували за серията почивни дни до днешния Ден на независимостта на България. Освен натовареността по всички магистрали, задръстването по АМ “Хемус” отново се очаква да е забележително, поради ремонт на пътното платно за влизане в София. Той ще продължи до 31 октомври и дотогава движението по отсечката от нулевия до 8-и км на магистралата се осъществява двупосочно в платното в посока Варна.

На 19 септември, в петък до късно вечерта в трасето до с. Яна опашките от автомобили надвишиха 10 км. Социалните мрежи бяха залети с коментари, снимки и видеа на отчаяни шофьори, които кретаха с около 3 км/ч. От АПИ обясниха, че едната лента е по трасето на магистралата, втората лента е през с. Долни Богров. За преминаващите през последния при включване в магистралата е обособена лента през аварийната, като на мястото са поставени бализи - регулиращи и насочващи посоката на преминаване на трафика. Движението в аварийното платно е разрешено, уточниха оттам. Днес тапа се очаква на входа на София.

Продължава забраната за движение на тежкотоварни превозни средства над 12 тона. Тя ще бъде в сила от 14:00 до 20:00 часа по всички магистрали, като не касае автобусите с пътници.