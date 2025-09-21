Пожар изпепели къщи в село Баново

Две къщи изгоряха до основи при пожар, лумнал днес в 13:50 часа в суворовското село Баново.

На място са изпратени седем екипа огнеборци, но заради силния вятър огнената стихия бързо се разпространява и вече се насочва към съседното село Просечен, съобщиха следобед от ОДМВР-Варна.

В гасенето на пожара са се включили и местни земеделци, мобилизирани от кмета на Баново.

Със селскостопанска техника те разорават нивите, за да ограничат огнената стихия. Борбата с нея продължава, към момента няма данни за пострадали хора, но са нанесени големи материални щети, уточниха от полицията.