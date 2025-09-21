И Ловеч премина на воден режим

Оризопроизводители искат Министерство на водните ресурси

След Плевен и Ловеч въвежда воден режим - от 23:00 до 6:00 часа градът остава без вода, а в един от кварталите ограниченията са от 23:30 до 6:30 ч. Причината е амортизиран магистрален водопровод, построен през 1969 г., чийто експлоатационен срок е изтекъл през 2019 г.

Според кмета Страцимир Петков само тази година са регистрирани над 200 аварии. Въпреки че вътрешната водопреносна мрежа вече е обновена на около 70%, Ловеч е зависим на 90% от магистралния водопровод. Петков предупреди, че ако трасето не бъде сменено в следващите пет години, градът може да изпадне в сериозна криза.

Подмяната на магистралния водопровод се изчислява на над 200 милиона лева. Авариите се ремонтират по стара технология - с дървени клинове и метални планки. Общината настоява държавата да ускори проектите и финансирането, а дъждовете се очаква да облекчат режима. В момента водозагубите във вътрешната мрежа са около 50%.

Същевременно оризопроизводителите поискаха ново Министерство на водните ресурси и на поливното земеделие. Производителите отчитат, че сезон 2025 е преминал с много оскъдно използване на вода и подчертаха нуждата от ресорно ведомство, което да управлява “този почти изчерпан ресурс”.