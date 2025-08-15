Задържаха мним кинезитерапевт в Пловдив

В началото на седмицата в отдел "Икономическа полиция" в Пловдив постъпил сигнал от Регионална здравна инспекция, че на територията на града, както и и в други по-големи градове, се осъществява нелегална терапевтична практика на пациенти.

При предприетите оперативни действия е установен извършителят – 56-годишен мъж, с постоянна адресна регистрация във Варна. Изяснено е, че той не притежава медицинско образование и квалификация, необходима за упражняване на подобна професия или занаят.

Въпреки това, под фалшива самоличност във Фейсбук страница се е представил за кинезитерапевт и изпълнявал различни терапии, гастролирайки из страната. Освен рехабилитационни методи, той прилагал и други алтернативни техники за лечение и възстановяване на хора, някои от които с претърпени тежки заболявания, травми или операции.

Вчера мнимият кинезитерапевт бил задържан по време на поредна процедура в наето от него помещение в Пловдив. Отведен е за 24 часа в полицейския арест, а по случая е образувано досъдебно производство под наблюдение на Районна прокуратура – Пловдив.

Към материалите по делото са приобщени данни, че с подобна нелегална практика мъжът се е занимавал и в предишни години, за което са му били съставяни административни актове от няколко регионални здравни инспекции в страната.