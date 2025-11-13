Заловиха 2 млн. празни капсули за лекарства

Два милиона празни капсули с обозначение на известна американска фармацевтична корпорация бяха открити и задържани от митнически служители към ТД Митница София.

Инспекторите проверили митнически склад, където имало 20 броя колети - пристигнали от Китай и декларирани за свободно обращение в страната. Те са били придружени от търговска фактура, в която е посочено, че съдържат празни капсули от типа HPMC - алтернатива на желатиновите капсули, често рекламирани като веган.

В колетите имало общо 2 000 000 празни червено-бели капсули с поставено върху тях обозначение на известна американска фармацевтична корпорация. За установяване на химическия състав и коректното им тарифно класиране, от капсулите са взети проби за изготвяне на лабораторен анализ. Поради възникнали съмнения в митническите органи, че стоките са произведени без разрешение на притежателя на интелектуалната собственост и възможно нарушение на Регламент (ЕС)? 608/2013 г., същите са задържани.

Според митничари такова количество капсули може да послужи за производството на десетки хиляди фалшиви опаковки лекарствени продукти или добавки на стойност стотици хиляди лева.

