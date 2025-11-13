Шофьор премина на червено и се блъсна във влак

Няма пострадали хора, а щетите по влаковата композиция са минимални

Шофьор на лек автомобил премина на червен сигнал на жп прелез в село Добри Войниково, община Хитрино, и се удари в пътнически влак, след което напусна мястото на произшествието, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Шумен.

Сигнал за инцидента е подаден около 11:30 часа на спешния телефон 112 в сряда. Няма пострадали хора, а щетите по влаковата композиция са минимални. Около 30 минути по-късно влакът е продължил движението си.

Водачът на автомобила е установен – 73-годишен мъж от село Висока поляна. На нарушителя е съставен акт за административно нарушение, а шофьорската му книжка е отнета от служители на сектор „Пътна полиция“.