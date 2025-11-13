СДВР разкри нова схема: Дрога в цветни пликчета за бонбони (ВИДЕО)

Столичната дирекция на вътрешните работи съобщи за нов тревожен начин за разпространение на наркотици, при който веществата се предлагат под формата на малки пликчета, наподобяващи "семки и бонбонки". Артикулите са особено опасни, тъй като според полицията целят „зарибяване“ на подрастващи.

Главният комисар Любомир Николов, директор на СДВР, съобщи, че след специализирана полицейска операция служители на 6-то районно управление са задържали 28-годишен български гражданин, криминално проявен, заподозрян в разпространение на наркотици около училища и питейни заведения в София.

При задържането му са иззети пликчета с марихуана (между 3 и 5 грама всяко), както и количества екстази и кокаин. Разпространението се осъществявало чрез т.нар. „dead drop“ – дилърът оставял наркотиците на скрито място и изпращал снимка на купувача чрез социална мрежа.

„Това е нова находка, на която обръщаме сериозно внимание. Призоваваме родителите и учителите да бъдат бдителни“, заяви комисар Николов по време на брифинга.